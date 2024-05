Mercato RC Lens : Rennes s’attaque à une cible de Franck Haise à 8M€

Le prochain mercato estival pourrait donner lieu à une bataille entre le RC Lens et le Stade Rennais autour d’une priorité de Franck Haise pour la saison prochaine, évaluée à 8 millions d’euros.

Mercato RC Lens : Franck Haise va perdre un taulier cet été

Après trois saisons de loyaux services au Racing Club de Lens, Kevin Danso pourrait relever un nouveau défi ailleurs. Le solide défenseur central autrichien, âgé de 25 ans, bénéficie d’un bon de sortie pour l’été prochain. Cette décision intervient alors que le joueur a manifesté des envies d’ailleurs et que le club semble prêt à écouter les offres pour l’un des hommes les plus importants du groupe de Franck Haise.

Sous contrat avec Lens jusqu’en 2027, Danso a été un élément clé de la défense lensoise, apportant sa solidité et son expérience au sein de l’équipe. Cependant, l’international autrichien sera absent pour les deux dernières rencontres de la saison, ce qui a suscité des spéculations sur son avenir au club.

Montassar Talbi pour remplacer Kevin Danso à Lens ?

Le RC Lens, sous la houlette de Franck Haise, a déjà commencé à préparer la succession de Danso, en ciblant de jeunes talents susceptibles de prendre la relève. La direction du club, consciente de l’importance de planifier l’avenir, semble avoir une stratégie claire pour le mercato estival. En ce sens, Jeunes Footeux indique que le club sang et or a Montassar Talbi dans le viseur.

Le joueur de 25 ans, actuellement au FC Lorient, est très apprécié par Haise, qui voit en lui le renfort idéal pour sa défense. La valeur de Talbi est estimée entre 6 et 8 millions d’euros, une somme abordable pour les prétendants. Le défenseur, surnommé « Monsieur Propre » pour son style de jeu impeccable et son absence de cartons, a prouvé sa valeur en Ligue 1 et attire l’attention pour ses qualités défensives et son leadership.

Rennes prêt à coiffer Lens au poteau ?

Alors que le RC Lens pourrait voir partir Kevin Danso cet été, le Stade Rennais pourrait dire au revoir à Theate, rendant la signature de Talbi d’autant plus cruciale pour les deux clubs. Le club breton est également sur les rangs, cherchant à renforcer son secteur défensif, notamment en prévision du départ possible d’Arthur Theate. De quoi présager une réelle compétition à venir entre les Lensois et les Rennais.