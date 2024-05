Choc au Parc des Princes : Le Toulouse FC met en garde le PSG

Le PSG accueille le Toulouse FC au Parc des Princes le dimanche 12 mai 2024 en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Les Toulousains lancent un avertissement aux Parisiens.

Toulouse FC défie le PSG au Parc des Princes

Le Toulouse FC affronte le PSG ce dimanche. Le match est sans enjeu. Les deux formations n’ont plus rien à jouer cette saison.

Le Toulouse FC a déjà réussi l’opération maintien dans l’élite. Les Violets occupent le ventre mou du classement. Les deux derniers matchs de cette campagne ne vont rien apporter au club.

Le Paris SG quant à lui, est déjà sacré champion de France et va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Parisiens visent la finale de la Coupe de France contre l’Olympique lyonnais le 25 mai 2024.

L’ogre parisien est éliminé de la Ligue des Champions le mardi dernier. Il s’est incliné face au Borussia Dortmund en demi-finale.

[[Rediff 🎧]] 100% TFC ⚽😈



🗣️ "Il a fallu créer une nouvelle équipe"'



🎙️ Le capitaine du TFC Vincent Sierro revient sur la saison des Violets, des débuts compliqués et la parenthèse Ligue Europa 👇#TFC #Ligue1 #LigueEuropa #FBsport pic.twitter.com/HSiuOOaqss — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 10, 2024

Vincent Sierro lance le choc TFC-PSG

Dans une interview accordée à France Bleu Occitanie avant cette affiche face au PSG, le capitaine des Violets, Vincent Sierro a indiqué que ses coéquipiers vont montrer une belle image du TFC au Parc des Princes.

« Ce sera un match de gala contre le champion. On va là-bas pour montrer une belle image et rester sur notre belle lancée à l’extérieur. On se met la pression pour faire un bon match (…) On sait que si on veut faire un résultat au Parc des Princes, il faudra faire un match parfait. Il faudra être efficace pour marquer des buts », a déclaré le joueur.

Les violets sont prêts pour réaliser un sale coup au PSG. L’équipe a les armes pour bloquer la star parisienne Kylian Mbappé.

« Mbappé ? On va se concentrer sur nous. On a préparé le match tactiquement pour affronter une équipe très forte. On va y aller avec nos forces. On sait qu’ils voudront faire un beau match avant de recevoir leur titre. Ils voudront faire plaisir à leurs supporters après cette élimination en Ligue des Champions », a-t-il ajouté.