Mercato : Des news de l’échange PSG-Maghnes Akliouche !

Kylian Mbappé a déjà officialisé son départ. Le PSG, et son directeur sportif Luis Campos, en ciblant Maghnes Akliouche, ne perdent pas de temps pour renforcer l’attaque parisienne. Des contacts entre Paris et l’AS Monaco évoqués par L’Équipe connaissent déjà une suite.

Maghnes Akliouche bien visé par le PSG pour ce mercato

C’est officiel : Kylian Mbappé ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller football, Luis Campos, vont réagir pour faire oublier le départ de la star française, probablement au Real Madrid. Et bien que la saison ne soit pas encore tout à fait terminée, les grandes offensives du côté parisien ont déjà été lancées.

L’Équipe rapportait ces dernières heures qu’une approche du PSG est faite par Luis Campos auprès des proches du jeune Maghnes Akliouche de l’AS Monaco. Le joueur offensif de 22 ans, s’il parvient à obtenir l’accord de toutes les parties, pourrait sérieusement renforcer le secteur offensif parisien. Cette information a été confirmée par Foot Mercato, qui a ajouté son grain de sel en mentionnant d’autres clubs intéressés par le joueur.

Mais l’affaire connaît déjà un sérieux développement. Le jeune footballeur, natif de Tremblay-en-France, en région Île-de-France, n’exclut pas un transfert vers le Paris Saint-Germain. Fan du club de la capitale dès son plus jeune âge, il ne serait pas opposé à y revenir si les conditions sont réunies. Concernant ces conditions, son entourage évoque celles fixées par l’AS Monaco, principal décisionnaire dans ce dossier.

L’As Monaco placerait la barre très haut

En effet, Maghnes Akliouche est sous contrat avec le club du Rocher jusqu’en juin 2026. Même si les différentes plateformes d’estimation de la valeur des sportifs estiment sa valeur marchande entre 15 et 20 millions d’euros, les Monégasques ne voient pas du tout les choses de la même manière, car un départ du milieu de terrain n’a pas été mis sur la table des discussions pour ce mercato estival.

Cela dit, c’est le rapport entre l’offre et la demande qui déterminera l’avenir du joueur. Même si de nombreux clubs viennent à s’intéresser à lui cet été, c’est le montant des offres qui pourrait pousser sa direction à le céder. Sans fixer de montant précis, l’AS Monaco n’envisagerait pas son départ pour moins de 80 millions d’euros, selon les premières informations obtenues par les proches du joueur auprès du club.

Pour ce montant, et même si le PSG n’a pas de problèmes financiers, le club pourrait être contraint de tempérer ses ardeurs, car malgré son grand potentiel, le jeune Franco-Algérien n’a inscrit que 9 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues. Les performances alignées ces derniers mois par Maghnes Akliouche entrent en ligne de compte, mais le montant qui pourrait convaincre ses dirigeants reste important.