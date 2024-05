Kylian Mbappé s’en va, jackpot pour le PSG et un mercato en feu !

Vendredi soir, Kylian Mbappé a officiellement annoncé son départ cet été. Si le PSG ne va rien toucher en termes d’indemnités, le club devrait économiser une importante somme.

Plus de 200M€ d’économie grâce à Kylian Mbappé

Considéré comme le meilleur joueur de la planète, Kylian Mbappé va forcément laisser un énorme vide au Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, l’attaquant de 25 ans a annoncé vendredi soir qu’il quittera le club de la capitale à l’issue de la saison.

Un gros coup dur au niveau sportif, mais pas forcément au plan financier puisque c’est un vrai jackpot qui se profile pour les Rouge et Bleu. En effet, selon Fabrizio Romano, le PSG s’est offert une vraie fortune avec le départ de Kylian Mbappé. Si le club de la capitale ne percevra aucune indemnité de transfert, Nasser Al-Khelaïfi et les siens vont tout de même économiser plus de 200 millions d’euros pour la saison prochaine, plus probablement autour des 225 millions.

Entre le salaire, les charges sociales, les impôts et la prime de fidélité (entre 80 et 100 millions d’euros) à laquelle il a renoncé, Mbappé renfloue bien les caisses parisiennes avant de partir. Une importante somme d’argent qui va permettre aux dirigeants du PSG de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine.

Le PSG prépare un mercato ambitieux

Sur son compte Twitter, le journaliste italien a notamment expliqué que le Paris SG va réinvestir les économies réalisées avec le départ de Kylian Mbappé pour recruter au moins cinq nouveaux joueurs lors du prochain mercato estival.

« Kylian Mbappé partira en tant qu’agent libre, mais le Paris Saint-Germain estime à plus de € 200 millions d’argent économisé. Il comprend une prolongation d’un an non déclenchée ainsi que la prime de fidélité de cette saison d’environ € 80 millions qui ne sera pas versée. Le PSG va réinvestir sur 4/5 signatures », assure Fabrizio Romano.

Des chiffres confirmés par le journaliste anglais Ben Jacobs, qui indique que cette stratégie de réinvestissement démontre la volonté de la direction du PSG de maintenir le niveau de compétitivité de son équipe, malgré le départ d’une figure majeure comme Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur Luis Enrique a d’ailleurs avoué que « le PSG sera encore plus fort la saison prochaine. »