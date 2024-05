La décision est tombée ! Le PSG change de stratégie pour son mercato

Le PSG se veut très ambitieux pour son mercato avec le départ de Kylian Mbappé. Bruno Guimaraes est surtout visé pour renforcer le milieu de terrain. Sauf que Nasser Al Khelaïfi est contraint e revoir ses plans.

Mercato : Le PSG contraint de renoncer à la piste Bruno Guimaraes

Le Paris Saint-Germain (PSG) semble avoir rencontré un obstacle dans sa quête pour renforcer son milieu de terrain. Des informations récentes du Daily Mail suggèrent que les rumeurs sur l’intérêt du club français pour le joueur de Newcastle United, Bruno Guimaraes, pourraient être loin d’être la vérité.

Ces derniers mois, le milieu de terrain brésilien a été étroitement lié au club français, mais tout pourrait rester une simple rumeur du mercato. Il semble que le club de Nasser Al Khelaïfi ne soit pas disposé à répondre aux exigences financières élevées de Newcastle.

On estime que le prix demandé pour Guimaraes dépasse les 100 millions d’euros, un chiffre que le PSG ne serait plus disposé à payer et qui aurait amené le conseil d’administration à rejeter l’éventuel intérêt pour le joueur de Newcastle.

Le PSG sous la menace du fair-play financier

Ce revirement de situation chez le PSG, qui refuse de débourser une somme aussi considérable pour Bruno Guimaraes, pourrait avoir un impact important sur le mercato du club français. Paris est connu pour sa volonté de dépenser de grosses sommes d’argent pour des joueurs d’élite, mais il semble qu’il fixe une limite dans cette affaire.

Depuis quelque temps, le PSG est sous surveillance en raison des énormes dépenses qu’il effectuait saison après saison et il semble qu’au Parc des Princes, il pourrait penser à réduire les dépenses, au risque de tomber dans les clous du fair-play financier.