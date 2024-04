Coup de théâtre : Bruno Guimaraes au PSG après la Copa América ?

Annoncé dans les plans de plusieurs clubs, dont le PSG, Bruno Guimaraes pourrait trancher concernant son avenir à Newcastle United après la Copa América.

Bruno Guimaraes va quitter Newcastle United cet été

Débarqué en janvier 2022 contre un chèque de 42 millions d’euros, Bruno Guimaraes ne devrait pas s’éterniser à Newcastle United. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain de 26 ans devrait changer d’air lors du prochain mercato estival.

Désireux de rejoindre les rangs d’un club qui dispute régulièrement la Ligue des Champions, l’international brésilien est l’une des principales priorités des dirigeants parisiens pour cet été. Bruno Guimaraes possède un profil très apprécié par Luis Enrique, qui aimerait l’associer à Warren Zaïre-Emery et et Vitinha dans l’animation du milieu parisien la saison prochaine.

En Premier League, Pep Guardiola apprécie également le natif de Rio de Janeiro et en a fait sa priorité pour apporter du sang neuf à l’entrejeu de Manchester City. Il y a quelques semaines, le journaliste Eduador Burgos évoquait des négociations entre les Citizens et le clan Guimaraes. Pour autant, il faudra encore patienter avant d’être définitivement fixé dans ce dossier.

Le PSG face à une grosse concurrence pour Bruno Guimaraes

En effet, le journaliste Rudy Galetti indique ces dernières heures sur Twitter que « la situation de Bruno Guimaraes sera définie après la Copa America : de toute façon, il devrait quitter Newcastle. » Une tendance confirmée par le quotidien espagnol AS qui assure que le compatriote de Neymar considère qu’un transfert l’été prochain est inéluctable.

Mais la bataille sera rude pour le numéro 39 des Magpies puisqu’en dehors du Paris Saint-Germain et de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Barça seraient également à l’affût pour le récupérer en cas de départ. Sky Sport rappelle que Bruno Guimaraes dispose d’une clause de résiliation fixée à 115 millions d’euros que la direction de Newcastle ne compte pas négocier. Et le média sportif ajoute que la situation du Brésilien se débloquera après la Copa América du 20 juin au 16 juillet prochain.