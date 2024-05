Alerte mercato : Xavi Simons a tranché, le PSG prêt au sacrifice ?

Attendu au PSG pour l’après-Kylian Mbappé la saison prochaine, Xavi Simons aurait tranché pour son avenir. Le PSG va devoir prendre une décision pour son joueur prêté au RB Leipzig.

Xavi Simons ne veut pas revenir au PSG

Prêté au RB Leipzig l’été passé, Xavi Simons a réalisé une grande saison avec le club allemand avec notamment 9 buts et 15 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent tout logiquement l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Attendu au Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ vendredi soir, le milieu offensif de 21 ans semble ne pas vouloir revenir en Ligue 1. Selon le quotidien Mundo Deportivo, Xavi Simons ne verrait plus d’un bon oeil son retour chez les Rouge et Bleu et aurait une destination bien précise en tête pour la suite de sa carrière.

Si le RB Leipzig souhaite le garder, l’international néerlandais n’écarterait pas la possibilité de faire son retour au Barça, où il a fait ses premières classes de 2010 à 2019. Malgré des moyens toujours limités, les dirigeants blaugranas seraient enclins à tenter ce coup cet été et pourraient mettre le PSG devant un choix crucial.

Le PSG prêt à négocier avec le Barça pour Xavi Simons ?

Après RMC Sport la semaine dernière, la presse espagnole confirme que Xavi Simons, qui est maître de son destin concernant le choix de son futur club, aurait tranché en faveur d’une nouvelle saison en prêt ou un transfert définitif. Mundo Deportivo assure même que le natif d’Amsterdam devrait prochainement rencontrer la direction du Paris Saint-Germain pour indiquer qu’il souhaite rejoindre les rangs du FC Barcelone.

De son côté, Sport précise que le club catalan serait prêt à abandonner la piste menant à Bernardo Silva pour concentrer leur énergie sur Xavi Simons. L’entraîneur barcelonais, Xavi Hernandez, ferait même du jeune milieu offensif sa priorité pour le mercato estival à venir. Également intéressé par Bernardo Silva, le PSG va donc devoir prendre une décision entre ces deux dossiers. Affaire à suivre…