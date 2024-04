Mercato PSG : Bernardo Silva ou Frenkie de Jong, le casse-tête de Luis Campos

Luis Campos devra trancher dans sa quête de renfort d’un milieu de terrain pour le PSG. Le Portugal a un choix difficile à faire entre Bernardo Silva et Frenkie de Jong, alors que le Barça semble être la clé.

Mercato PSG : Luis Campos et sa quête de milieu de terrain

Le PSG veut bâtir une équipe qui continuera à être compétitive même après le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos y travaille et présente dans ses petits papiers plusieurs options pour le milieu de terrain. Le club français a un intérêt marqué pour Bernardo Silva. Des rapports indiquent que le PSG et Portugais auraient même un intérêt partagé pour un transfert cet été.

Silva, qui joue actuellement pour Manchester City, est sous contrat jusqu’en 2025 et pourrait être une addition précieuse pour le PSG, capable de jouer sur l’aile droite ou comme milieu de terrain. Cependant, il y a des rumeurs qui indiquent que Bernardo Silva pourrait préférer rejoindre le FC Barcelone ou prolonger son contrat avec Manchester City, ce qui pourrait compliquer les plans du PSG.

L’international portugais n’est pas la seule cible de Luis Campos, puisque Frenkie de Jong est dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois. Entre les deux profils, un choix s’impose et le FC Barcelone pour être la clé qui va guider le directeur sportif de Paris à trancher.

PSG – FC Barcelone, un destin croisé

Bernardo Silva fait partie des cibles du FC Barcelone pour l’été prochain. Ce n’est pas nouveau. Chaque fois qu’un marché approche, le nom du Portugais revient sur le devant de la scène. Le club catalan a tenté à plusieurs reprises de le recruter, mais la situation financière délicate du club l’en a empêché. Des problèmes qui continuent encore à affecter Barcelone, mais qu’ils espèrent pouvoir résoudre dans les semaines à venir.

Cela ne va pas être facile d’embaucher le joueur de City. Son prix avoisine les 60 millions d’euros. Un montant très élevé que le Barça ne peut pas gérer pour le moment. La solution pour recruter le Portugais est la vente d’un joueur très important. Sachant que les jeunes sont intouchables et ne partiront pas, les ventes possibles se concentrent sur trois joueurs : Araujo, Frenkie de Jong ou Raphinha, selon Marca.

Le Barça, maître du jeu

Le débat au sein de la Direction sportive du Barça porte sur la question de savoir dans quelle mesure il vaut la peine de se débarrasser des joueurs de haut niveau pour recruter Bernardo Silva. Il est vrai que le Portugais est un footballeur d’un niveau extraordinaire et que Xavi l’aime beaucoup, mais il faut tenir compte du fait que le départ de l’un des trois joueurs mentionnés ci-dessus forcerait également à combler l’écart laissé par le joueur vendu.

Et surtout, il faudrait que l’offre soit considérable. Manchester City ne cèdera pas à ses demandes et le salaire du joueur est très élevé, le coût annuel du milieu de terrain ne descendra donc pas en dessous de 25 millions d’euros entre salaire et amortissement. Seul Frenkie de Jong peut permettre de libérer autant d’argent s’il part. Dans cette configuration, Luis Campos n’aura qu’un seul choix pour le PSG : soit signé Bernardo Silva en allant au duel avec le Barça, ou s’offrir De Jong.