Mercato en alerte : Bernardo Silva fixe un ultimatum au Paris SG

Cible de longue date du PSG, Bernardo Silva pourrait finalement quitter Manchester City lors du prochain mercato estival. D’ailleurs, le milieu offensif de 29 ans veut être rapidement fixé sur son avenir.

Le PSG déterminé pour Bernardo Silva

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ambitionne de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Luis Campos et ses services scrutent donc le marché des transferts afin de mettre la main sur de nouveaux joueurs capables d’apporter de la plus-value au groupe de Luis Enrique. Dans cette optique, le club de la capitale française envisagerait de sérieusement relancer la piste menant à Bernardo Silva.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par TalkSPORT, le Champion de France reste résolu à renforcer son effectif avec le milieu de terrain de Manchester City. Une tendance confirmée par le quotidien catalan Sport, qui précise que le PSG serait dépassé à l’action pour le protégé de Pep Guardiola et espère convaincre l’ancien joueur de l’AS Monaco de revenir en Ligue 1.

Fort de ses excellentes relations avec l’agent de l’international portugais, Jorge Mendes, le Paris SG se montrerait confiant pour l’arrivée de Bernardo Silva. Le prix fixé par les Citizens étant largement dans les cordes des finances parisiennes. De son côté, le compatriote de Cristiano Ronaldo aimerait rapidement régler sa situation.

Bernardo Silva veut être fixé avant l’Euro

Prolongé l’été passé jusqu’en juin 2026, Bernardo Silva dispose toutefois d’une clause de sortie pour cet été. En effet, si un prétendant hors d’Angleterre se présente avec un chèque de 58 millions d’euros, Manchester City n’aura d’autre choix que de laisser filer l’ancien prodige du Benfica Lisbonne.

L’entraineur parisien, Luis Enrique, aimerait obtenir les renforts de Khvicha Kvaratskhelia, Bernardo Silva et Xavi Simons pour l’après-Kylian Mbappé. Le milieu portugais constitue aussi une aubaine pour le FC Barcelone, qui garde un vif intérêt pour le natif de Lisbonne, mais les Blaugranas doivent d’abord envisager des ventes pour financer les nouvelles arrivées.

Ce qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain puisque le tabloïd britannique The Mirror révèle que Silva attend de voir lequel de ses prétendants va avancer ses pions en premier et se montrer le plus insistant afin d’être situé avant d’aller à l’Euro de cet été. La balle est donc dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.