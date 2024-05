Flash ! Le PSG proche de boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia

À la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid, le PSG aurait passé la vitesse sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du SSC Naples.

Khvicha Kvaratskhelia est la priorité du mercato du PSG

Alors que Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1, les dirigeants du Paris Saint-Germain accélèrent les recherches pour son successeur. Et ce vendredi, le quotidien Le Parisien confirme que Luis Enrique et la direction parisienne ont jeté leur dévolu sur l’ailier du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia. RMC Sport précise même qu’il « y a un peu moins de trois semaines », Luis Campos a fait le déplacement à Rome, « où il avait quelques rendez-vous dont un avec l’agent de Khvicha Kvaratskhelia. »

Si le nom de Victor Osimhen est cité pour venir occuper le poste de numéro 9, « la priorité des dirigeants parisiens » pour remplacer Mbappé serait l’ailier géorgien de 23 ans. Une tendance confirmée par PSG Inside Actus, qui indique que même si l’affaire n’est pas aussi facile que ça, « Kvaratskhelia aspire à franchir un palier » et pourrait être séduit par le projet parisien. Surtout que le Napoli pourrait se contenter d’un chèque raisonnable pour laisser partir son numéro 77.

Khvicha Kvaratskhelia transféré au PSG pour 82M€ ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia pourrait quitter les rangs du Napoli pour rejoindre le Paris Saint-Germain. RMC Sport explique que depuis plusieurs semaines, les discussions existent entre toutes les parties et elles avancent plutôt bien. En particulier entre Paris et les représentants du joueur qui n’est pas du tout insensible à l’intérêt prononcé des rouges et bleus.

Toujours selon la même source, Aurélio De Laurentiis pourrait finalement se résoudre à laisser filer le natif de Tiflis en cas de bonne offre, située autour des 80 millions d’euros. De son côté, le Corriere dello Sport assure que le Naples envisagerait un transfert de Kvaratskhelia au PSG contre un chèque de 82 millions d’euros, avec un prêt assorti d’une option d’achat pour Manuel Ugarte, le milieu de terrain parisien. L’affaire pourrait se régler rapidement entre les différentes parties.