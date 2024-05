Mercato PSG : Fin du suspense pour Mbappé, c’est bien le Real Madrid !

Kylian Mbappé va bien signer au Real Madrid après son départ acté au PSG ! C’est le patron du football espagnol, Javier Tebas, qui confirme à Olé, en marge du salon pour le sport et les médias, que l’attaquant du PSG est attendu dans la capitale espagnole.

Après le PSG, Mbappé va rejoindre le Real, Tebas lève le doute

C’est terminé entre Kylian Mbappé et le PSG. L’attaquant tricolore va maintenant rejoindre son prochain club qui devrait bien être le Real Madrid de qui il s’est rapproché en début de saison. C’est l’accord tacite entre le club du buteur et les merengues qui l’a poussé à annoncer il y a quelques mois aux dirigeants parisiens, et à Nasser Al-Khelaïfi en personne, sa décision de quitter le PSG en fin de saison.

Ce week-end, Kylian Mbappé a fait ses adieux au club de la capitale sous le maillot de qui il a tout raflé en Ligue 1, y compris au trophée UNFP où il est designé meilleur joueur du championnat. Sauf que jusqu’à ce jour-ci, aucune annonce officielle n’est venue confirmer le départ du bondynois vers le Real Madrid.

C’est pratiquement chose faite avec la déclaration de Javier Tebas, patron du foot espagnol à Olé. Depuis Buenos Aires, Javier Tebas a lancé « Oui oui, il va jouer à Madrid la prochaine saison, c’est certain. » Le dirigeant espagnol n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction de voir le Real Madrid, avec Vinicius, Bellingham et maintenant Kylian Mbappé, devenir le plus fort des clubs de football au monde.

Il faut dire que ce transfert va accroitre la visibilité de la Liga qui avait perdu de sa superbe depuis les départs de Neymar et Lionel Messi. « Il est un des meilleurs joueurs du monde. C’est vrai qu’il y a aussi Vinicius et Bellingham », a ajouté le dirigeant espagnol avant de lancer : « Le Real Madrid va avoir une grande équipe. Bien sûr, cela ne donne pas de garantie de remporter des championnats… S’ils ont signé un contrat de cinq ans, cela donne cinq saisons d’opportunités.»

Après son départ officiel du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne va pas se cacher bien longtemps. Il va bien devoir rejoindre un club avec lequel préparer la saison à venir. Cette certitude de Javier Tebas de son arrivée en Liga, sous les couleurs madrilènes, confirme ce que savait de longue date le monde du football français.