Bilan comptable 2023-2024 : L’OL note une progression !

L’OL est satisfait de son bilan financier sur les trois quarts de la saison actuelle. Eagle Football Group note une progression de ses activités, sur la période allant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024.

Les événementiels rapportent beaucoup à l’OL

Le bilan comptable de l’OL lors des neuf premiers mois de l’exercice 2023-2024 sont connus. La vente de l’Olympique Lyonnais féminin et les retombées des événements à Décines ont bien renfloué les caisses du club rhodanien. Selon le communiqué d’Eagle Football Group, les produits des activités ont progressé de 24 % en un an.

Ils sont passés de 125,1 millions d’euros au 31 mars 2023 à 155,3 millions à fin mars 2024. De la période allant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024, le groupe du président John Textor a fait rentrer 28,3 millions, soit une hausse de +198 %, au titre des événementiels au Groupama Stadium et à l’Arena LDLC.

L’OL renfloue ses caisses grâce à la vente de l’OL féminin

Le milliardaire américain a également un gros chèque dans les caisses, grâce à la vente de l’OL féminin. L’équipe des Fenottes a été cédée à la femme d’affaires américaine Michele Kang (65 ans), à 27 millions d’euros. Il y aussi les transferts (ventes) de joueurs, qui ont rapporté 96,9 millions d’euros, soit une augmentation de 25 %. Il faut cependant indiquer que John Textor a réinvesti pendant le mercato d’hiver. Il a dépensé 56 millions d’euros pour recruter 7 joueurs en janvier 2024. Quant à la billetterie, elle a progressé de +3 % et est évaluée à 25,5 millions.

Les droit Tv et marqueting en baisse

Les chapitres en baisse concernent les partenariats et la publicité. Ils sont en baisse de baisser de 7 %, soit 25,6 millions d’entrées. Les droits TV et le marketing ont aussi chuté à 30,8 millions, soit moins de 36 %. L’Olympique Lyonnais devrait renflouer davantage ses finances d’ici la fin de l’exercice 2023-2024. La vente de l’Arena et celle de Seattle Reign (ex-OL Reign) sont en négociations. Le club de la NWSL devrait rapporter près de 53 millions d’euros à Eagle Football Group.