Coup de théâtre : L’OM prêt à changer ses plans pour l’après-Gasset ?

L’OM cherche le successeur de Jean-Louis Gasset, qui va faire quitter son poste. Alors que la piste menant à Paulo Fonseca semble s’éloigner, un nouveau nom est évoqué.

L’OM et l’AC Milan luttent pour Paulo Fonseca

Jean-Louis Gasset ne prolongera pas son contrat à la fin de cette saison. Le président du club phocéen, Pablo Longoria et son directeur sportif, Mehdi Benatia explorent déjà diverses pistes pour le remplacer. L’actuel coach du LOSC Lille, Paulo Fonseca est une option prioritaire, mais le dossier est compliqué.

L’AC Milan entre dans la danse et chamboule tout. Le club milanais est en pleine reconstruction et recherche également un nouvel entraîneur pour bien aborder la saison prochaine. Paulo Fonseca a déjà fait un passage en Italie et maîtrise bien ce championnat. Selon La Gazzetta dello Sport, il serait favorable à un retour en Serie A.

Le Portugais n’a pas encore pris une décision définitive. L’Olympique de Marseille fait tout pour convaincre Paulo Fonseca, mais le projet ne l’’intéresserait pas. Les Olympiens ne vont pas disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Or, l’AC Milan a validé son ticket pour la Ligue des Champions.

L’OM flaire un coup au Portugal

En attendant, les dirigeants marseillais cherchent une autre option. Ils auraient ciblé un autre technicien. Sérgio Conceição pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille cet été en remplacement de Jean-Louis Gasset. Il est actuellement sur le banc du FC Porto. Son avenir au Portugal est incertain suite à des changements dans la direction du club.

La source indique que Pablo Longoria envisagerait sérieusement cette option. Le président de l’Olympique de Marseille pourrait même accélérer sur cette piste dans les jours à venir. Le mercato estival ouvrant ses portes dans quelques semaines.