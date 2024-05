Euro 2024 : Kanté et Barcola, ces choix audacieux de Deschamps !

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a inclus jeudi Bradley Barcola et N’Golo Kanté sur la liste des 25 joueurs qui représenteront les Bleus lors de l’Euro 2024. Cette annonce, effectuée lors du journal télévisé de 20 heures sur TF1, a été une surprise pour beaucoup…

Les retours marquants et les nouvelles têtes

La principale surprise de cette liste est sans doute le retour de N’Golo Kanté. Absent de la sélection depuis juin 2022 en raison de diverses blessures, le milieu de terrain de 33 ans évoluant désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, a su convaincre Didier Deschamps grâce à ses performances remarquables. Avec deux buts et cinq passes décisives cette saison, Kanté a démontré qu’il reste un joueur de classe mondiale, capable d’apporter stabilité et expérience au milieu de terrain français Quel que soit le championnat dans lequel il évolue.

Parmi les nouvelles têtes côté français pour cet Euro 2024, Bradley Barcola, jeune attaquant du PSG, fait son entrée dans le groupe. À 21 ans, Barcola n’a encore jamais été appelé en équipe A, mais ses prestations impressionnantes en club parisien, notamment lors des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, ont convaincu Deschamps de lui donner sa chance. Cette sélection se fait au détriment de Moussa Diaby, pourtant performant avec Aston Villa.

Les joueurs retenus malgré les blessures

Deschamps a également pris des décisions courageuses en incluant des joueurs actuellement blessés. Kingsley Coman, victime d’une blessure à l’adducteur en avril, a été retenu grâce à son rétablissement progressif. De même, Aurélien Tchouaméni, souffrant d’une fracture de fatigue au pied gauche, figure dans la liste. Le sélectionneur compte sur leur retour en forme pour apporter leur dynamisme et leur talent à l’équipe.

Mike Maignan, gardien numéro un des Bleus, est également de la partie malgré une blessure à l’adducteur droit. Le portier de l’AC Milan a été mis au repos pour accélérer sa guérison, et Deschamps espère qu’il sera pleinement opérationnel pour cet Euro 2024, deux ans après avoir dû déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022.

Analyse de la sélection et stratégies possibles

La sélection de Kanté, malgré son absence prolongée, rebat les cartes au milieu de terrain. Le trio habituel composé de Tchouaméni, Rabiot et Griezmann pourrait être modifié pour intégrer Kanté, dont la régularité et l’expérience sont des atouts majeurs. Deschamps a indiqué que la présence de Kanté serait bénéfique, poussant les autres milieux de terrain à se surpasser durant les entraînements.

Le sélectionneur a également dévoilé qu’il a déjà une idée claire de son onze de départ. Selon ses déclarations, Maignan serait titularisé dans les buts, avec Koundé à droite et Théo Hernandez à gauche. La charnière centrale pourrait voir une association entre Konaté et Upamecano, ou une surprise avec Tchouaméni en défense. Au milieu, la compétition entre Tchouaméni, Kanté et Camavinga s’annonce féroce, tandis que Rabiot et Griezmann sont jugés indispensables. En attaque, Mbappé, Dembélé et Giroud ou Thuram devraient composer le trio offensif.

Le rôle de Bradley Barcola

La convocation de Bradley Barcola pour cet Euro 2024 pourrait sembler secondaire face au retour de Kanté, mais elle est significative. À 21 ans, Barcola a une opportunité en or de prouver sa valeur au plus haut niveau. Avec Coman en phase de reprise et Kolo Muani en méforme, les matchs amicaux à venir contre le Luxembourg et le Canada pourraient permettre à Barcola de se démarquer. Sa capacité à percuter, à prendre la profondeur et à maintenir un haut niveau technique pourrait lui offrir un rôle crucial en tant que remplaçant impactant.

La liste des 25 Bleus de Didier Deschamps pour l’Euro 2024

Gardiens (3)

Alphonse Areola (West Ham, ANG), Brice Samba (Lens), Mike Maignan (AC Milan, ITA).

Défenseurs (8)

Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALL), Jonathan Clauss (Marseille), Benjamin Pavard (Inter Milan, ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool, ANG), Jules Koundé (FC Barcelone, ESP), Ferland Mendy (Real Madrid, ESP), William Saliba (Arsenal, ANG), Theo Hernandez (AC Milan, ITA).

Milieux (7)

Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, ESP), Eduardo Camavinga (Real Madrid, ESP), N’Golo Kanté (Al-Ittihad, ARS), ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid, ESP), Adrien Rabiot (Juventus Turin, Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Attaquants (7)

Bradley Barcola (Paris-SG), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Kingsley Coman (Bayern Munich, ALL), Olivier Giroud (AC Milan, ITA), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan, ITA), Randal Kolo Muani (Paris-SG).