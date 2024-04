Le PSG connaît le prix à payer pour Mike Maignan

Avec un Donnarumma pas toujours rassurant, le PSG aurait jeté son dévolu sur Mike Maignan pour la saison prochaine. En réponse à l’intérêt parisien, l’AC Milan a fixé son prix, et c’est démentiel.

Mike Maignan, négociations au point mort avec l’AC Milan

Le Milan AC va terminer cette saison sans le moindre trophée. La défaite face au grand rival, l’Inter Milan, a déclenché une vague de réflexion et de planification pour l’avenir chez les Rossoneri. À l’approche de la fin de la saison, tous les regards sont tournés vers le sort de deux noms notables : Mike Maignan et Theo Hernández.

Les deux joueurs, éléments clés du projet milanais, sont confrontés à des incertitudes quant à leur avenir. Les négociations de renouvellement ont commencé, mais avec des exigences très élevées qui reflètent son importance dans l’équipe. Maignan cherche une augmentation importante pour égaler le joueur le mieux payé du club. Depuis, les discussions sont en stand-bye entre les différentes parties.

Milan AC ouvert au départ de Mike Maignan

Le directeur général de Milan, Giorgio Furlani, a souligné l’importance de respecter les décisions des joueurs dans la planification de l’équipe. Cependant, il est clair que retenir Mike Maignan et Hernández ne sera pas une tâche facile pour le club, même si cela ne facilitera pas non plus la tâche des clubs qui tentent de les recruter.

Comme le souligne la Gazzetta dello Sport, les rumeurs sur d’éventuels départs vers des clubs européens de premier plan comme le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont sur toutes les lèvres. Cependant, le prix d’un éventuel transfert a été fermement fixé par l’AC Milan : 100 millions d’euros chacun.

Une somme qui démontre la détermination du club à conserver ses atouts les plus précieux. Le PSG de Luis Enrique, averti par le chiffre élevé du transfert, devra soigneusement peser son intérêt pour Maignan.