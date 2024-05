Stade Rennais : un match pour sauver l’honneur du SRFC

Le Stade Rennais jouera dimanche son dernier match de la saison à Reims. L’occasion pour les Bretons du SRFC de sauver l’honneur en championnat puisque les objectifs principaux du début de saison ne sont plus à portée de main.

Stade Rennais : finir en beauté

Dimanche, le match entre le Stade de Reims et le Stade Rennais (21 heures) comptera pour du beurre. Pour les hommes de Julien Stéphan, il s’agira de finir en beauté une saison décevante, ponctuée d’une place non-européenne (une première depuis 2018).

Les Rouge et Noir sont neuvièmes avant le coup d’envoi et ne pourront pas espérer mieux qu’une huitième place. Pour cela, il faudra compter sur un match nul ou une défaite de Marseille, qui se déplace sur la pelouse du Havre. En face, les Rémois n’ont plus rien à jouer non plus, mais ils pourraient dépasser le SRFC en cas de victoire.

SRFC : La dernière de plusieurs joueurs

Avec de grands changements annoncés dans l’effectif cet été, ce match sur la pelouse du Stade de Reims sera certainement le dernier sous les couleurs rennaises pour plusieurs joueurs (Omari, Doué, Salah…).

L’occasion pour ces joueurs de briller une dernière fois sous les couleurs bretonnes, et de se mettre en lumière auprès de potentiels clubs intéressés. Pour cette rencontre, deux joueurs seront absents à coup sûr côté rennais : Mahamadou Nagida, toujours blessé, et Arnaud Kalimuendo, suspendu après une accumulation de cartons jaunes.