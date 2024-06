Ligue des Champions : Le Stade Brestois choisit son terrain

Après plusieurs semaines de discussions, le Stade Brestois, fraichement qualifié en Ligue des champions, a enfin choisi le stade dans lequel il va jouer à domicile ses matchs de C1.

Un stade Francis le Blé, qui n’est pas aux normes

Alors que le Stade Brestois 29 a réussi une saison formidable, s’accordant le privilège de jouer la Ligue des champions. Grâce à une 3ᵉ place conservée à la dernière journée aux dépens du LOSC. Les bretons seront dans l’incapacité d’accueillir les matchs de LDC au stade Francis le blé, faute de temps pour mettre le stade aux normes européennes.

Beaucoup trop de modifications doivent être terminés pour la première rencontre de C1 à domicile. Ce qui est impossible tant l’ampleur des travaux est énorme. Beaucoup de travaux de ça et de là doivent être faits pour passer le stade en catégorie 4. Que ce soit au niveau des places de stationnement, des aménagements pour la retransmission TV ou encore la refonte de la tribune presse, le chantier est trop gros.

La proximité choisie au lieu de l’affluence

Cela fait donc plusieurs mois semaines que le stade brestois en est au stade de la réflexion, mais désormais, il est à celui de la décision. En effet, les deux seules options envisagées étaient le Roazhon park à Rennes et le stade du roudourou à Guingamp. Et c’est sur ce dernier que le dévolu brestois s’est posé selon L’Equipe.

Si le Rhoazon Park propose un stade pouvant accueillir 11 500 personnes de plus que le Roudourou (30 000 places pour 18 500 au Roudourou), la distance joue un rôle majeur dans le choix de la décision. Une heure et quart de trajet pour aller à Guingamp, la ou pour aller à Rennes, il leur faudrait 2 h 20, et pour un match en milieu de semaine, c’est cela qui compte pour le président du stade brestois Denis le Saint.