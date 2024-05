Révolution au PSG : Une offre irrécusable tombe devant Luis Campos

Actuellement prêté par le Paris Saint-Germain au SL Benfica, Juan Bernat ne convainc pas. Le club lisboète ne compte pas activer l’option d’achat du latéral gauche espagnol, ce qui signifie qu’il reviendra à Paris cet été. Un club espagnol est intéressé par le joueur.

PSG : Un joueur prêté considéré comme un indésirable

De retour cet été au Paris Saint-Germain, Juan Bernat n’a pas réussi sa saison à Lisbonne. Entre blessures et temps de jeu très faible, celui qui était considéré par les supporters parisiens comme « Monsieur Ligue des champions », de par ses actions décisives en C1, ne devrait plus porter les couleurs parisiennes.

Suite à la blessure aux ligaments croisés qu’il avait subie pendant la saison 2020-2021 après un contact avec Ander Herrera, l’ancien latéral du Bayern Munich n’a pas réussi à retrouver le niveau qu’il avait lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Tout comme l’année dernière, il devrait être placé sur la liste des joueurs indésirables et invité à trouver un nouveau club le plus rapidement possible.

Un club espagnol intéressé par Juan Bernat

Alors qu’il est considéré comme un indésirable du côté de la capitale française, Juan Bernat est convoité par le Betis Séville. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, le club sévillan rechercherait un nouveau défenseur gauche pour pallier les différents départs de ses joueurs pour la saison prochaine.

Le club recherche un remplaçant suite aux départs prévus de Juan Miranda et Abner Vinicius.



Le club où jouent Nabil Fekir et Isco devrait voir Juan Miranda et Abner Vinicius quitter les rangs du club. Le latéral brésilien devrait d’ailleurs rejoindre l’Olympique Lyonnais, fortement intéressé par l’achat d’un latéral pour concurrencer Tagliafico. Juan Bernat ne devrait pas être le seul latéral recruté par le Betis Séville. Ce dernier servirait de support à un défenseur qui n’est autre que Abrel Bretones. L’idée est de prendre Juan Bernat pour son expérience du jeu mais aussi pour avoir une profondeur de banc concrète et compétitive.