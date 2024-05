Le mercato s’annonce bouillant au FC Nantes, Waldemar Kita sous pression

Maintenu en Ligue 1, le FC Nantes pourrait perdre plusieurs joueurs; Dix joueurs sont en fin de contrat à l’issue de la saison.

Le FC Nantes reste en Ligue 1, mais…

Le FC Nantes est assuré du maintien en Ligue 1, à une journée de la fin du championnat. L’équipe des Canaris a été sauvée par Antoine Kombouaré. Nommé le 17 mars, alors que le FCN était 16 et relégable en Ligue 2, le technicien kanak a réussi à remonter l’équipe à la 14e place. Grâce à sa marge de 4 points sur le FC Metz, le barragiste, le FC Nantes reste en Ligue 1. Le dernier match des Nantais contre l’AS Monaco, dimanche, comptera donc pour du beurre pour Antoine Kombouaré et ses joueurs.

Il faut cependant souligner que le nouvel entraineur des Jaune et Vert a réussi sa mission, en prenant seulement 8 points sur 21 possible, soit 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 7 matchs dirigés. Le FC Nantes a surtout profité des mauvais résultats des club classés dans le bas du tableau (Clermont, Lorient et Metz), pour se maintenir.

Mercato, un gros chantier attend Waldemar Kita

Un gros chantier attend maintenant Waldemar Kita cet été, à savoir le mercato. Il doit reconstruire son équipe, car elle a flirté ces dernières saisons avec la descente en Ligue 2. Le président des Canaris a annoncé la couleur, en recrutant Tino Kadewere (28 ans). L’option d’achat de l’attaquant de l’OL a été levée, dans la foulée du maintien. Cependant, dix joueurs sont automatiquement sur le départ, car ils sont en fin de contrat.

Pallois, Sissoko, Moutoussamy, Bamba, Cozza et Petric en fin de contrat

Capitaine des Nantais, Nicolas Pallois (36 ans) va quitter le club, sept ans après son arrivée à la Jonelière. Il ne sera pas retenu. Moussa Sissoko (34 ans) aussi va partir librement. Recruté à Watford en juillet 2022, le milieu de terrain devrait être laissé libre. Kader Bamba (30 ans) également va partir du FC Nantes. Indésirable ces dernières saisons, il avait été prêté à Amiens (2021-2022), puis à l’ASSE (janvier à juin 2023).

Comme Nicolas Pallois, Samuel Moutoussamy (27 ans) a fait sept saisons de suite (2017-2024) sous le maillot des Canaris. C’est donc pour lui une opportunité d’aller voir ailleurs. Son profil plairait à Angers été Lorient. Quant à Nicolas Cozza (25 ans), il ne serait pas enclin à rester en Ligue 1. Prêté par le Wolfsburg en février 2024, il va retrouver l’effectif du club allemand, après son prêt de 5 mois. Son objectif étant de s’imposer en Bundesliga.

Alors qu’un transfert d’Alban Lafont (25ans) n’est pas à exclure pendant le mercato d’été, Rémy Descamps (28 ans) n’est pas pour autant assuré de prolonger son contrat au FCN. Doublure de Lafont, il a disputé 6 matchs, dont 5 en début de saison, mais n’a pas été rassurant. Il a concédé 11 buts. Le troisième portier de l’équipe d’Antoine Kombouaré, Denis Petric (36 ans) aussi est en fin de bail.

Forte concurrence pour Eray Cömert

Contrairement à Tino Kadewere, déjà transféré, trois autres joueurs prêtés au FC Nantes, cette saison, sont en attente d’une décision de Waldemar Kita. Eray Cömert (26 ans) est prêté par le FC Valence. La direction des Canaris souhaite le conserver et négocierait son transfert définitif. Mais elle doit affronter la concurrence. Le défenseur central suisse intéresse son ancien club le FC Bâle, ainsi que Trabzonspor (en Turquie) ou encore Cologne et Stuttgart en Allemagne.

Bénie Traoré et Matthis Abline partis pour rester

Prêté par Sheffield United avec une option d’achat, Bénie Traoré (21 ans) a pris part à 13 matchs, mais il a été titulaire seulement 3 fois. Malgré tout, il est probable qu’il reste dans l’équipe d’Antoine Kombouaré. À condition que Nantes trouve un accord avec le club britannique, relégué en Championship.

Matthis Abline (21 ans), l’une de satisfaction nantaise en cette fin de saison, devrait rester au FC Nantes. Waldemar Kita négocierait son transfert avec le Stade Rennais. L’option d’achat assortie à son prêt est fixée à 6 millions d’euros. Pour rappel, le jeune attaquant a marqué 4 buts et délivré une passe décisive, lors des 6 derniers matchs disputés de Ligue 1.