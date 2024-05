Mercato FC Nantes : Kombouaré boucle le transfert de Matthis Abline avec le SRFC

L’avenir de Matthis Abline devrait de nouveau se jouer au FC Nantes la saison prochaine. Même si le transfert définitif de l’attaquant central de 21 ans dépend du maintien du club en Ligue 1, tout semble déjà indiquer qu’il restera chez les Canaris la saison 2024-2025.

Mercato : Kombouaré déterminé à lever l’option d’achat de Matthis Abline

Antoine Kombouaré est sur la point de sauver de la relégation le FC Nantes, club qu’il avait lui-même quitté en fin de saison dernière au profit de Pierre Aristouy, sauveur du club dans les dernières journées. Ce dernier a été remplacé à son tour par Jocelyn Gourvennec suite aux mauvais résultats et Antoine Kombouaré a été rappelé à la rescousse pour faire le pompier.

À son retour au club, le technicien Kanak a découvert Matthis Abline, un joueur talentueux resté loin des priorités de son prédécesseur. L’ancien coach du PSG a relancé le buteur formé au Stade Rennais FC et l’opération s’est avérée payante. L’enfant du SRFC brille avec 4 réalisations cette saison. Il est le deuxième meilleur buteur du club en Ligue 1 après Mostafa Mohamed (8 buts).

𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀.



📉 Avec 88,1% des voix, Matthis ABLINE est votre Canari du mois d'avril by Iliane !



On continue Matthis 👊 — FC Nantes (@FCNantes) May 3, 2024

Forcement, Antoine Kombouaré, qui se dit capable de retenir le club dans l’élite, aimerait revoir sous ses ordres son jeune poulain la saison prochaine. La bonne nouvelle est que le contrat du prêt d’Abline contient une clause d’achat définitive que compte bien activer le Kanak.

Le technicien nantais aurait déjà fait savoir à Rennes son intention de retenir Matthis Abline. Florian Maurice (directeur sportif du SRFC) ne devrait pas s’opposer à ce transfert définitif même s’il ne sera pas non plus contre un retour d’un jeune du club qui a pris du temps de jeu et de l’expérience ailleurs.

Le FC Nantes et le SRFC d’accord sur un point

Outre cette possibilité d’un retour de l’attaquant à la maison, si toutefois le FC Nantes venait à se louper dans son opération sauvegarde de sa présence en Ligue 1, plusieurs autres clubs français sont très regardants sur la situation du natif d’Angers. Mais avec le positionnement clair de Kombouaré en faveur de l’activation de son option d’achat par les dirigeants du FC Nantes, Rennes semble prêt à patienter jusqu’à la fin du championnat et la clarification de la position du coach lui-même.

Ce n’est qu’après cette étape que le club Rouge et Noir pourrait envisager de céder en prêt ou dans le cadre d’une vente sèche son joueur.