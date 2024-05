Mercato FC Nantes : 2 départs, Florent Mollet et Pedro Chirivella 

Deux départs se profilent à l’horizon au FC Nantes. Pour le mercato estival qui ouvrira ses portes prochainement, Florent Mollet et Pedro Chirivella devraient faire leurs valises. La direction du club Jaune et Vert pousse dans ce sens à peine le maintien acquis.

Le FC Nantes prépare les départs pour le mercato

Le FC Nantes est assuré d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Antoine Kombouaré et ses joueurs ont pu arracher ce résultat après une saison difficile. Déjà du côté de la direction, les manœuvres sont lancées pour affiner les contours de l’équipe dont disposera le Kanak à la reprise. Mais avant de recruter, le FC Nantes doit faire de la place, notamment en laissant partir les joueurs indésirables pour la saison prochaine.

Et deux d’entre eux sont connus. Selon RMC Sport, il s’agit de Florent Mollet et Pedro Chirivella. Le premier, milieu de terrain de 32 ans (auteur de 46 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée du FC Schalke 04) ne sera pas retenu par la direction nantaise en cas de possibilité de son départ. L’allemand est sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2025, ce qui conduit Kita et ses collaborateurs à jouer la carte de la diplomatie.

Selon une rumeur le concernant, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense serait intéressé par ses services. Reste à savoir si la piste brésilienne se concrétise pour le natif du Fontainois.

Comme Florent Mollet, Pedro Chirivella ne sera pas retenu par le FCN

Pour Pedro Chirivella, l’affaire est encore moins simple. Il a un contrat qui court jusqu’en juin 2026. L’ancien joueur de l’Extremadura UD a disputé 141 matchs toutes compétitions confondues avec les Canaris. Il a inscrit 4 buts durant son expérience nantaise. Son départ, dans le meilleur des cas, doit se faire de façon définitif, mais Nantes ne devrait pas s’opposer à l’option d’un prêt.

Maintenant qu’il a montré qu’il avait les ressources pour diriger le FC Nantes, Antoine Kombouaré attend la liste des hommes qui seront mis à sa disposition à la fin du mercato. Après avoir joué presque jusqu’au bout pour se maintenir, le FCN devrait viser une place dans la première partie de la saison.