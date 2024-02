Mercato FC Nantes : Pedro Chirivella fait une grosse annonce sur son avenir

A Nantes depuis 2020, Pedro Chirivella a un contrat qui court jusqu’en 2026. Cependant, le milieu de terrain espagnol a un objectif clair qu’il espère atteindre avant la fin de sa carrière.

Mercato FC Nantes : Pedro Chirivella rêve d’un retour en Espagne

Rocafort, une province de Valence, a vu naître Pedro Chirivella il y a 26 ans . Un milieu de terrain organisé et tactiquement intelligent qui a trouvé son domicile à Nantes. Capitaine après presque quatre saisons, Pedro est devenu l’une des grandes attractions d’un club historique en France, mais qui ne vit pas l’un des moments les plus simples de son histoire. Dans MARCA Daily, le Canari a évoqué l’un des plus gros regrets de sa carrière.

Devenu l’un des hommes les plus importants de Jocelyn Gourvennec, entraîneur du FC Nantes, Pedro Chirivella avoue avoir été valorisé par Nantes dès le premier jour. Le milieu de terrain de 26 ans, qui a signé à Liverpool en 2013, a notamment connu des prêts à Go Ahead Eagles et Willem II, ainsi qu’un échec à Extremadura. « Je me sens très important ici », a-t-il confié à propos de son séjour à Nantes, avec un contrat qui s’étend jusqu’en 2026.

Bien qu’heureux au sein du club de Ligue 1, le coéquipier de Mostafa Mohamed ne cache pas son regret. Maintenant âgé de 26 ans, Chirivella n’a toujours pas pu jouer dans son Espagne natale. « C’est l’épine dans mon pied », a-t-il avoué.