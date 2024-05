Dernier match avec l’OM : Gasset embêté pour le match contre Le Havre

Pour le dernier match de sa carrière d’entraîneur, Jean-Louis Gasset va conduire l’équipe de l’OM sur le terrain du Havre AC pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, ce dimanche soir, avec un groupe affaibli.

L’OM peut encore rêver d’Europe la saison prochaine

La saison 2023-2024 de Ligue 1 tire sa révérence ce dimanche, après dix mois de compétition intense. Alors que le Paris Saint-Germain a déjà été couronné champion et que Clermont Foot est relégué en Ligue 2, l’Olympique de Marseille a ruiné ses chances d’une Coupe européenne après sa dernière défaite face au Stade de Reims.

Le club phocéen peut encore mathématiquement se qualifier pour la coupe d’Europe, même si cela paraît très difficile à envisager, en cas de victoire face au Havre et si le RC Lens et l’OL sont battus ce soir. Jean-Louis Gasset et ses hommes termineraient alors à la 7e place qualificative pour la Conference League, voire même l’Europa League si le Paris Saint-Germain bat Lyon en finale de la Coupe de France. Pour le dernier match de Ligue 1 de cette saison, l’entraîneur olympien va devoir composer face au Havre sans plusieurs joueurs.

Le groupe de Jean-Louis Gasset pour Le Havre-OM

Présent en conférence de presse vendredi, Jean-Louis Gasset a annoncé qu’il prendra sa retraite au terme de la saison. Le déplacement au Stade Océane ce dimanche soir, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, pour affronter Le Havre sera donc le dernier match officiel du technicien de 70 ans. À quelques heures de cette rencontre, le coach de l’OM a dévoilé un groupe dispensé de cinq joueurs.

En effet, Ismaïla Sarr, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier et Bilal Nadir sont absents du groupe de Gasset pour divers problèmes physiques. Si Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires s’imposent face aux hommes de Luka Elsner, l’Olympique de Marseille pourrait terminer 6e de Ligue 1 si le RC Lens et l’Olympique Lyonnais ne gagnent pas de leur côté.

Les hommes de Gasset pour affronter Le Havre

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Mbemba, Merlin, Clauss, Murillo, Garcia, Meïté

Milieux : Veretout, Kondogbia, Gueye, Onana, Soglo

Attaquants : Aubameyang, Ndiaye, Moumbagna, Correa, Henrique, Sidi Ali.