L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang s’est prononcé sur son avenir à la fin du match face au Havre le dimanche 19 mai 2024.

Aubameyang buteur face au Havre

La saison 2023-2024 est terminée en Ligue 1. L’Olympique de Marseille a disputé la 34e journée du championnat de France contre le Havre. Les Olympiens ont glané le succès (2-1) grâce au serial buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Malgré cette victoire, les hommes du technicien français, Jean-Louis Gasset ne participeront pas à une compétition européenne la saison prochaine. Ils terminent à la 8e place. Ils ont raté l’’occasion de se qualifier pour une Coupe d’Europe lors du match en retard de la 32e journée face au Stade de Reims. Ils se sont inclinés (1-0).

Ce fiasco cette saison va pousser les pensionnaires du Vélodrome à entamer une grande révolution cet été. Beaucoup de cadre vont quitter le club lors du mercato estival. Sans Coupe d’Europe, l’OM va rencontrer des difficultés financières et devra se séparer de certains joueurs.

Aubameyang reste à l’OM

Depuis quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé avec insistance sur départ à la fin de cette saison. À l’issue de la 34e journée de la Ligue 1, l’attaquant gabonais a fait des mises au point sur son avenir. Il n’envisage pas de quitter l’’Olympique de Marseille cet été. Il veut poursuivre l’aventure avec le club phocéen.

« Il faudra travailler dur, énormément. Serai-je toujours là ? Oui, je suis là », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

Auteur de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, Aubameyang a souvent porté l’équipe marseillaise sur ses épaules. En conférence de presse après la défaite face au Stade de Reims, son entraîneur Jean-Louis Gasset a indiqué que le club dépend du Gabonais. Sans lui, l’OM ne trouve pas de solution.

« On met des attaquants, on en met deux, trois, quatre, cinq et on ne marque toujours pas. Je n’ai pas sorti Aubameyang parce que je sentais que c’était le seul joueur possible qui puisse sur une action nous mettre un but ou un penalty à la fin. Je sais qu’il est fatigué mais Aubameyang il ne peut pas être l’homme providentiel à tous les coups. Il faudrait quand même que des joueurs prennent le relais et là on n’y arrive pas. Pourtant on a les occasions », a lâché Jean-Louis Gasset.

Arrivé l’été dernier à Marseille, Aubameyang est sous contrat jusqu’en 2026.