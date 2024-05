Mercato OM : Bonnes nouvelles pour un milieu de terrain !

Jean Onana, prêté à l’OM par le Besiktas Jk au dernier mercato estival, va rejoindre son club d’origine, mais visiblement pas pour longtemps. Des clubs italiens s’intéressent à ses services.

Mercato : Jean Onana vers la Série A

L’avenir du Camerounais Jean Onana ne devrait plus se jouer du côté de l’Olympique de Marseille où il a disputé 14 matchs et inscrit un but. Le milieu de terrain de 24 ans va plutôt retourner chez ses dirigeants qui devraient le céder à une autre formation européenne au mercato estival.

En effet, ce joueur bien connu de la Ligue 1 pour avoir évolué à Lille OSC, aux Girondins de Bordeaux et au RC Lens, aurait de la cote en Série A, selon Foot Mercato. Le média football fait savoir que de nombreux clubs italiens sont intéressés par les services du natif de Yaoundé pour cet été.

Il faut noter que le joueur avait été prêté à l’Olympique de Marseille avec option d’achat. Pablo Longoria n’a pas souhaité donner suite à cause des performances peu convaincantes de l’intéressé, mais aussi à cause du changement d’entraîneur qui devrait intervenir à la tête de l’équipe. Jean-Louis Gasset a bouclé la boucle avec l’OM hier, face au havre (1-2).

Le club est à la recherche d’un nouvel entraîneur, dont l’avis sur l’effectif sera pris en compte. De ce fait, Pablo Longoria n’aurait pas pu lever l’option d’achat d’un joueur qui n’a pas levé tous les doutes lors de sa période de prêt. Heureusement pour le Camerounais que des clubs italiens s’intéressent à ses services, ce qui devrait lui permettre de rebondir.