Mercato Stade Rennais : Pourquoi Florian Maurice quitte le SRFC ?

C’est bientôt la fin pour Florian Maurice au Stade Rennais FC. Le directeur sportif du SRFC va quitter le projet qu’il a remodelé ces dernières années. Si l’on pouvait penser que les résultats de l’équipe sont à la base de ce départ, la vraie raison serait tout autre.

Mercato SRFC : Florian Maurice bien sur le départ

Florian Maurice était déjà en place au Stade Rennais Fc lorsque Julien Stéphan avait été évincé de son poste d’entraîneur pour être remplacé par Bruno Génésio, jugé plus proche de Florian Maurice. Dès son retour au club, le fils de Guy Stéphan s’était évertué à assurer qu’il n’avait aucun problème avec le directeur sportif rennais comme le laissait entendre une certaine rumeur.

La réalité semble tout autre, surtout à cause de la curieuse coïncidence du départ de Florian Maurice quelques mois après le retour de Julien Stéphan au Stade Rennais. Selon des indiscrétions au club, c’est toujours la relation fraiche entre le technicien et le dirigeant qui serait à la base de son envie de changer de club. Le dirigeant rennais aurait bien avancé sur le sujet puisqu’il est déjà en négociation avec son très possible prochain club.

Maurice du Stade Rennais FC à l’OGC Nice

Ce départ parais avoir été stratégiquement préparé. Philippe Barraud, proche de Florian Maurice, au poste de directeur du recrutement des jeunes du Stade Rennais, a décidé de rejoindre l’OGC Nice. Fort curieusement, c’est également ce club que pourrait rejoindre l’ancien attaquant du PSG et de l’Olympique Lyonnais.

Les négociations entre Flo et la direction niçoise seraient très avancées, à un point que Rennes s’est aussi lancé sur d’autres pistes pour lui trouver un remplaçant. Avec la saison qui vient de prendre fin, le dossier du départ du directeur sportif devrait s’accélérer. Une réunion entre lui et les patrons du SRFC serait d’ailleurs programmée pour les prochains jours.