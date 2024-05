Mercato RC Lens : L’avenir de Lukasz Poreba scellé

Le milieu de terrain polonais, Lukasz Poreba ne fera pas son retour au RC Lens. Il va poursuivre sa carrière en Allemagne.

Lukasz Poreba quitte définitivement le RC lens

Le RC Lens a prêté le milieu de terrain polonais, Lukasz Poreba à Hambourg cette saison. Le joueur est parti pour passer un long moment au sein de ce club.

Dès son arrivée en Allemagne, Lukasz Poreba a réussi à livrer des performances convaincantes. Il a disputé 17 rencontres sous ses nouvelles couleurs, dont 7 en tant que titulaire.

L’international polonais a comblé les attentes des dirigeants allemands et ceux-ci ont décidé de le garder. Ils ont levé l’option d’achat du joueur.

« Affaire conclue ! Nous recrutons notre milieu de terrain précédemment prêté par le RC Lens. (…) Le HSV l’engagera officiellement de manière permanente le 1er juillet 2024 », a annoncé le club allemand.

Lukasz Poreba rejoint @HSV 🔄



Prêté cette saison au Hambourg SV, le milieu polonais est transféré définitivement dans le club allemand.



Le meilleur pour la suite Lukasz ! 👋 pic.twitter.com/qGEO7uRVNd — Racing Club de Lens (@RCLens) May 21, 2024

Łukasz Poręba prêté à Hambourg

Łukasz Poręba est formé par le Zagłębie Lubin. Après une belle saison avec son club formateur en 2021, ses statistiques ont suscité l’intérêt de plusieurs cadors européens notamment le RC Lens, le Bétis Séville, le Hertha Berlin et l’Hellas Vérone.

Finalement, Lukasz Poreba s’est engagé avec le RC Lens en 2022. Dès son arrivée, Łukasz Poręba n’a pas eu de bon temps de jeu en raison de la forte concurrence au sein de l’équipe de Franck Haise.

La direction des Sang et Or a alors décidé de le prêter à un autre club afin qu’il puisse disposer de temps de jeu, travailler et progresser. Les Lensois ont conclu le deal avec Hambourg.