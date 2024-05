Mercato RC Lens : Franck Haise n’est pas sûr de rester !

Dans l’actualité mercato du RC Lens, Franck Haise vient de faire planer un gros doute sur son avenir. L’entraîneur lensois n’est pas sûr de rester à son poste la saison prochaine en soulevant quelques conditions.

Mercato RC Lens : des conditions à remplir pour faire rester Frank Haise

On est déjà loin du Franck Haise sûr de rester au Racing Club de Lens où il s’apprêtait déjà à préparer la saison prochaine. Après l’échec de l’équipe Sang et Or à arracher une place en Ligue des champions, le technicien de 53 ans a mis un gros doute sur sa poursuite de l’aventure au club nordiste.

Il a déclaré à ce propos qu’il va d’abord s’accorder des vacances paisibles dans un endroit isolé pour réfléchir à la suite qu’il pourrait donner à sa carrière. Il a très exactement déclaré : « Je vais d’abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence. »

Cette déclaration de l’entraîneur Lensois est un gros problème pour sa direction. Même s’il ne dit pas clairement qu’il quittera le club, son positionnement laisse croire qu’il pourrait accepter de rejoindre un projet plus ambitieux, puisqu’il conditionne la poursuite de sa mission au RC Lens au mercato estival.

Un mercato limité dans le sens des départs

Il faut reconnaitre que la perte de nombreux cadres de l’équipe de la saison a fortement éprouvé le coach lensois. Cette saison a été rendue plus difficile par l’utilisation de nouveau joueurs qui pour certains avaient un niveau moins important que les éléments perdus.

Le propos du coach du RCL est peut-être aussi et avant tout un message à ses dirigeants, histoire de leur faire comprendre qu’il ne restera pas au club s’ils venaient à vendre les éléments les plus prometteurs de son actuel effectif. L’absence de recrutement de joueurs bien plus talentueux peut être une condition à la présence de Haise au RC Lens la saison prochaine.

Ce dimanche, le Racing Club de Lens a fait match nul 2-2 face à Montpellier HSC. Cette défaite empêche la participation du club aux matchs prémilitaires de Ligue des champions pour la saison prochaine.