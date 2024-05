L’AS Monaco ouvre la porte pour Fofana ! Transfert imminent au PSG ?

Auteur d’une grande saison couronnée par une place de vice-champion de France, Youssouf Fofana devrait quitter l’AS Monaco cet été. Le joueur de 25 ans pourrait rallier le PSG.

L’AS Monaco attend les offres pour Youssouf Fofana

Profitant dune interview avec le quotidien L’Équipe, le directeur général de l’AS Monaco a fait le point sur la situation de certains joueurs, notamment Youssouf Fofana, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Et selon Thiago Scuro, le milieu de terrain du club monégasque peut aisément bénéficier d’un bon de sortie cet été en cas d’offre satisfaisante.

« Fofana ? Il a été sollicité l’été dernier, il avait choisi de rester. Il a fait une saison très solide, probablement sa meilleure. C’est sûrement l’un des joueurs pour lesquels on sera ouvert à un départ. On verra les sollicitations qu’il aura », a déclaré le dirigeant de l’ASM, ouvrant grandement la porte à un départ de l’international français, à un an de la fin de son contrat sur le Rocher.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui s’intéresse à Youssouf Fofana depuis plusieurs mois. Mais il faudra s’attendre à une rude concurrence sur cette piste.

Grosse concurrence pour la signature de Youssouf Fofana

Il y a quelques semaines, Foot Mercato a révélé que les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient venus aux renseignements pour Youssouf Fofana sans aller plus loin. Une information confirmée par Fabrice Hawkins de RMC Sport, qui précise même que la piste menant au capitaine de l’AS Monaco était plus chaude que celle de Bruno Guimaraes de Newcastle United.

Pour autant, le Champion de France n’est pas seul sur ce coup puisque l’AC Milan et Arsenal seraient également en lice pour s’attacher les services du natif de Paris. Arrivé en janvier 2020 en provenance de Strasbourg contre un chèque de 15 millions d’euros, Fofana devrait ainsi animer le prochain mercato estival, Manchester United et l’Atlético Madrid étant aussi sur les rangs pour le recruter.

Pour laisser filer son numéro 19, l’AS Monaco exigerait au moins 30 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le PSG passera à l’offensive pour attirer Fofana dès cet été. Affaire à suivre…