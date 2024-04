AS Monaco : Youssouf Fofana entre partir ou rester, la fin de saison sera déterminante

Youssouf Fofana est l’un des joueurs de l’AS Monaco les plus sollicités actuellement sur le marché. Même s’il n’y pense pas encore, le milieu de terrain pourrait quitter la Principauté ou même y rester.

Mercato AS Monaco : L’Europe s’agite pour Youssouf Fofana

La carrière de Youssouf Fofana sera à la croisée des chemins cet été. L’international français n’a plus qu’un an de contrat à l’AS Monaco et au milieu de l’intérêt manifesté par de grands clubs, tant nationaux qu’étrangers, une décision devra être prise. Le joueur de 25 ans est la cible de plusieurs grands clubs et aura l’embarras de choix.

Comme annoncé, selon Foot Mercato, Arsenal, le Paris Saint-Germain, l’Atletico Madrid et l’AC Milan seraient tous intéressés par la signature de Fofana cet été. Une aubaine pour le natif de Paris de se lancer dans un nouveau challenge avec un club beaucoup plus ambitieux. Mais en attendant, il reste focus sur la fin de saison des Monégasques.

Youssouf Fofana pas la tête au mercato

Avec l’opportunité de tenter une nouvelle aventure loin de la Ligue 1 et de la France, le protégé de Adi Hütter ne reste pas fermé à une éventuelle prolongation à Monaco. Cependant, afin de prendre une meilleure décision pour sa carrière, Youssouf Fofana assure n’en avoir pas encore parlé avec le directeur sportif Thiago Scuro.

« Il me permettra de terminer la saison pour qu’il n’y ait pas trop de choses dans ma tête et si ensuite je pars à l’Euro avec l’équipe de France, on en reparlera à mon retour », a-t-il confié en conférence de presse. S’il y a un facteur qui pourrait aussi pousser le milieu de terrain de 25 ans à se décider, c’est bien la fin de saison avec une éventuelle qualification en Ligue des Champions de l’ASM, actuel deuxième de Ligue 1.

« La qualification pourrait être importante. Comme je l’ai dit, nous ne nous y sommes pas attardés. Nous verrons ce qui se passera à notre retour pour la présaison », a ajouté Fofana.