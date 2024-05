Vente ASSE : Du lourd s’annonce à l’AS Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne, l’un des clubs les plus emblématiques du football français, est sur le point de connaître un changement majeur dans sa structure de propriété.

Discussion enclenchée pour la vente de l’AS Saint-Etienne

Il y a quelques jours, l’AS Saint-Etienne annonçait être entrée en discussion avec un investisseur pour la vente du club. Si le club n’avait pas donné de détails sur l’identité des futurs propriétaires, on en sait désormais un peu plus. Bernard Lions, journaliste sportif réputé, a révélé que l’ASSE est entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures, dirigé par le milliardaire Larry Tanenbaum.

Cette annonce marque la fin d’une époque pour les Verts, dirigés pendant plus de vingt ans par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Les deux présidents ont décidé de passer le flambeau à un acteur de confiance, expérimenté et solide financièrement, pour assurer un futur ambitieux au club. « C’est un milliardaire, il gère pratiquement tous les clubs omnisports à Toronto », a-t-il révélé sur le plateau de L’Equipe du Soir.

« Des gens extrêmement compétents » à l’ASSE

Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures, est bien connu dans le monde du sport, notamment pour ses investissements dans des équipes de basket, de hockey et de football. Sa vision pour l’ASSE est claire : aider le club à continuer à progresser tout en respectant, en préservant et en promouvant son identité et son impact.

Selon Bernard Lions, l’ASSE s’apprête à tomber entre les mains de gens très organisés, avec Ivan Gazidis comme chargé du secteur sportif. « Après, il a été DG d’Arsenal de 2009 à 2018, et président de l’AC Milan. Il a assaini les comptes et a permis aux Milanais d’être champions d’Italie, trois ans après. Donc ce sont des gens extrêmement compétents et très sérieux qui vont arriver à Saint-Etienne », a-t-il lâché.

Annonce immense pour la Vente ASSE

La vente du club devrait être entérinée dans les prochaines semaines, une fois complétées les obligations d’information et de consultation des parties prenantes et autorités compétentes. Si tout se déroule comme prévu, l’ASSE pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère sous pavillon canadien. Avec l’arrivée de Larry Tanenbaum, les Verts pourraient bénéficier d’une injection de ressources et d’expertise qui leur permettrait de viser plus haut.