Montée en Ligue 1 : L’AS Saint Etienne connait son adversaire

Le match entre Rodez et le Paris FC hier soir a rendu son verdict. Après 90 minutes et une séance de tirs au but, ce sont les Ruthénois qui iront défier les Stéphanois vendredi soir en finale des Play-offs.

L’ASSE contre Rodez

Ce ne sont pas les augures les plus favorables pour les footballeurs de l’AS Saint-Étienne, mais ce sera finalement Rodez qui jouera les Play-offs de Ligue 2 vendredi 24 mai. Les Aveyronnais ont gagné leur match contre le Paris au bout d’une séance de tirs au but mémorable hier soir. Les Ruthénois ont gagné le droit d’affronter l’AS Saint-Etienne.

Troisièmes de Ligue 2, les Verts attendaient de savoir qui allait remporter le duel entre le Raf et le Paris FC pour être fixé sur leur sort. Ce sera donc un match face aux Sang et Or qui animera Geoffroy-Guichard.

Le vainqueur de cette confrontation sera opposé à Metz, 16ᵉ de Ligue 1, en match aller-retour (le 20 mai et le 2 juin). La pilule est amère pour le PFC, dont c’est le cinquième match de playoffs ou d’accession joué et perdu depuis 2017.

Paris à 10 contre 11

Les Parisiens ont pourtant ouvert le score dès la 4ᵉ minute par Nouha Dicko mais les Ruthénois ont très rapidement repris le contrôle de la partie, égalisant sur pénalty par leur capitaine. Et sur un long dégagement de son gardien, l’attaquant Killian Corredor a aggravé le score d’une frappe lourde du droit à la 33ᵉ minute.

Réduits à dix dès le retour de la mi-temps, les Parisiens ont souffert, mais lutté jusqu’au bout du temps réglementaire. Kouadio-Yves Dabila égalisera à la 97ᵉ pour offrir la séance de tirs au but au PFC. Cette séance a démarré comme dans un rêve pour les Parisiens : deux sauvetages du gardien Obed Nkambadio et une frappe hors-cadre de Giovanni Haag les ont mis sur les rails (2-0).

Mais les hommes de Stéphane Gilli s’écroulaient à leur tour, avec trois penalties manqués de suite alors que Rodez finissait par un sans-faute et s’imposait après le sixième tir parisien, propulsé au-dessus par Camara.