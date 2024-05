Mercato RC Strasbourg : Richardson plait en Alsace

Avec le départ d’Ibrahima Sissoko, les dirigeants du RC Strasbourg sont à la recherche d’un milieu de terrain pour ce mercato. Amir Richardson, milieu de terrain du Stade de Reims, intéresse, la direction du club veut l’attirer en l’Alsace pour l’année prochaine.

Mercato : Vieira veut renforcer son effectif

En ayant fini à la 13ᵉ place du championnat, le Racing Club de Strasbourg s’est assuré depuis quelques semaines de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Dans les semaines à venir, le club devrait réaliser plusieurs opérations financières sur le marché des transferts pour se renforcer. Patrick Vieira serait grandement intéressé par certains profils, dont Amir Richardson.

Le milieu de terrain rémois pourrait pallier le départ de cadres comme Ibrahima Sissoko ou encore de Bellegarde l’année dernière. À la recherche d’un joueur pouvant jouer tant en numéro 8 qu’en 6, les dirigeants strasbourgeois devraient commencer les négociations d’ici à quelques jours.

📝 News



• Le Racing s’intéresse à Amir Richardson, jouant actuellement à Reims ! 🍾



• Il serait vu comme un remplaçant parfait de Ibrahima Sissoko dans un rôle de 6/8, le profil colle avec les critères de BlueCo!💙🤍



(@LesSportsDNA)#RCSA #MercatoRCSA pic.twitter.com/BsI9KQ0T74 — Le Journal Strasbourgeois 🗞️ (@JournalDuRcsa_) May 21, 2024

Arrivé en 2022 en provenance du Havre, le marocain est sous contrat jusqu’en 2027. Il a réalisé un total de 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur du côté de Reims, la question de savoir s’il rentrera dans les plans se pose.

Le RC Strasbourg veut compter sur la jeunesse

Avec le départ de Kévin Gameiro et d’Ibrahima Sissoko, Strasbourg veut envoyer un message clair : faire partir des cadres pour en développer d’autres. Avec pour objectif de rendre son effectif de plus en plus jeune, l’idée de prendre Amir Richardson, qui a 22 ans prend tout son sens.

Le club n’est peut-être pas celui qui profite le plus de ces achats. Même si le RCS peut obtenir de jeunes joueurs prometteurs, l’idée d’évolution est compliquée en raison de la possession de BlueCo par Todd Boehly, actuel président de Chelsea. Les joueurs qui ont un niveau de jeu intéressant pourraient tout simplement rejoindre les rangs de Blues, comme c’est le cas d’Andrey Santos qui se développe en Alsace pour retourner en Angleterre.