RC Strasbourg : Andrey Santos plait à Patrick Vieira !

Prêté depuis cet hiver par Chelsea, le jeune milieu de terrain brésilien Andrey Santos, fait forte impression chez Vieira. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues et les dirigeants alsacien veulent le conserver une année supplémentaire.

RC Strasbourg : Une montée en puissance significative pour Andrey Santos

Prêté tout d’abord à Nottingham Forest en première partie de saison, Andrey Santos n’avait joué qu’un match en Carabao Cup. De nouveau prêter par Todd Boehly, le jeune brésilien enchaîne les matchs avec Strasbourg et fait de bons matchs en apportant quelque chose de nouveau pour Patrick Vieira.

« Ses forces sont la qualité technique et son jeu vers l’avant. Il va nous amener une certaine concurrence au milieu, on en avait besoin. » Affirmait Patrick Vieira en conférence de presse un mois auparavant, après les bonnes entrées d’Andrey Santos contre Lorient et Brest. Le double pivot que propose Vieira avec Santos et Habib Diarra fait forte impression en ligue 1.

Strasbourg veut se renforcer en plus de Santos

Pour la saison prochaine, Strasbourg veut faire forte impression et prévoit de surprendre pendant le prochain mercato estival. En plus de vouloir garder Andrey Santos pour la saison 2024/2025, les bleus d’Alsace vont recruter Pape Daouda Diong, jeune milieu de terrain relayeur âgé de 17 ans.

Recruté pour 5 ans, le jeune espoir sénégalais avait fait des tests avec Chelsea et a été repéré par les scouts strasbourgeois lors du mondial des U17 qui s’était déroulé en Indonésie. Le futur coéquipier de Santos n’arrivera pas seul, l’attaquant serbe Milos Lukovic, recruté pour 5 millions d’euros en hiver dernier, était prêter immédiatement pour la fin de saison vers l’IMT Belgrade.

Il portera le maillot alsacien pour la saison prochaine. Avec les différentes arrivées et la possible prolongation d’un prêt d’Andrey Santos, les hommes de Vieira peuvent faire un beau parcours la saison prochaine. Encore faut-il confirmer le maintien sur les trois dernières rencontres face à Le Havre, Metz et Lyon.