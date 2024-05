Mercato Chelsea : Pochettino quitte le club

Après une saison sur le banc, Mauricio Pochettino quitte Chelsea avant le mercato estival. Le technicien et le club londonien ont trouvé un commun accord avec effet immédiat.

Mercato : Pochettino emporté par une saison ratée

Chelsea a annoncé hier, via un communiqué, qu’il se séparait de son entraîneur Mauricio Pochettino: « Le Chelsea FC peut confirmer que le Club et Mauricio Pochettino ont convenu d’un commun accord de se séparer ». « Merci au groupe de propriété de Chelsea et aux directeurs sportifs pour l’opportunité de faire partie de l’histoire de ce club de football. Le Club est désormais bien placé pour continuer à progresser en Premier League et en Europe dans les années à venir », a déclaré pour sa part Pochettino.

Le coach argentin, qui s’était récemment montré dubitatif quant à la suite de son aventure au club, était sous contrat jusqu’en 2025, avec une option pour une saison supplémentaire. Mais sa collaboration avec les Blues s’étant arrêtée, il ne sera pas aux commandes du club lors du prochain mercato qui prépare la saison à venir.

Arrivé l’été dernier, l’Argentin n’aura pas permis au club de Londres d’atteindre ses objectifs. La saison s’est terminée avec une décevante 6ᵉ place pour Chelsea. Malgré une demi-finale de FA Cup et une finale de Coupe et un retour en compétition européenne, le club n’aura pas retrouvé sa stabilité. Cette saison achevée sans trophée et sans Ligue des champions, en dépit des 467 M€ dépensés l’été dernier, n’aura visiblement pas réussi à répondre aux attentes des dirigeants.

Qui pour succéder à l’argentin à Chelsea FC ?

Après Tuchel et Potter, Chelsea continue la valse des entraîneurs. Pochettino (52 ans) devient le troisième manager à quitter les Blues depuis que le consortium dirigé par Todd Boehly a pris le contrôle du club en mai 2022. Le club anglais est déjà à la recherche d’un successeur, avec une préférence marquée pour un entraîneur plus jeune.

Selon The Telegraph, certains noms seraient déjà ciblés en Europe pour occuper le banc du club de Todd Boehly la saison prochaine. Parmi les candidats évoqués figurent Sebastian Hoeness de Stuttgart, Michel de Gérone, Kieran McKenna d’Ipswich Town et Enzo Maresca de Leicester City. Chacun de ces entraîneurs apporterait une nouvelle énergie et une nouvelle perspective à un club londonien en quête de renouveau.

Selon la presse catalane, Chelsea aurait déjà tenté de recruter Hansi Flick pour remplacer Mauricio Pochettino. Celui-ci aurait repoussé cette approche, préférant se concentrer sur une autre piste. L’entraîneur allemand aimerait rejoindre le Barça, qui cherche un successeur à Xavi avant le début du mercato estival.