Stade de Reims : Junya Ito sur le point de rester ?

Fer de lance de l’attaque du Stade de Reims, Junya Ito, était annoncé partant après deux très bonnes saisons en Ligue 1. Mais le président du Stade de Reims vient de faire une annonce importante.

La puissance économique de Junya Ito

Junya Ito a de nouveau été l’un des piliers de la saison du Stade de Reims. Durant l’exercice 2023-2024, il s’est distingué par ses performances individuelles. L’international japonais a marqué 3 buts et délivré 7 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1, contribuant notamment au début de saison prometteur de son équipe.

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, ne compte pas se séparer de son joueur phare. Niveau marketing, il est la pièce centrale de l’équipe rémoise. A tel point que le club va faire une tournée au Japon. Pour la première fois de son histoire, le club est invité et va être payé pour faire des matchs d’exhibition. Et ça bel et bien grâce à son numéro 7.

📰 Tout au long de la saison, les suiveurs de Reims Média Football ont noté les joueurs du Stade de Reims après chaque rencontre.



Le championnat étant terminé, voici le top 5 de la saison.



Êtes-vous d'accord avec ce classement ? 🤔 pic.twitter.com/aBTNtKVJOE — Reims Média Football (@reimsmediafoot) May 21, 2024 Junya Ito, de loin l’homme clef du Stade de Reims

« C’est le Mbappé japonais »

Dans la suite de son entretien avec France Bleu Champagne-Ardenne, Jean-Pierre Caillot a eu des propos dithyrambiques à l’égard de son joueur : « En France, on ne se rend pas compte ce que représente Junya Ito au Japon. C’est le Mbappé japonais, on rentre dans un magasin de sport il y a du Ito dans tous les sens ».

Il a continué en évoquant la puissance économique de son joueur pour un club « modeste » comme le Stade de Reims. « Pour parler du Stade de Reims, Junya en est la tête d’affiche, donc je ne le vois pas nous quitter prochainement« . Des propos forts pour essayer de convaincre l’international japonais (54 sélections, 13 buts) de continuer son aventure dans la Marne.