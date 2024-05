Mercato RC Strasbourg : Ibrahima Sissoko s’en va, son successeur déjà identifié

Ibrahima Sissoko mettra définitivement fin à son séjour au RC Strasbourg à la fin de son contrat cet été. Le milieu de terrain laissera un grand vide que le club pense combler déjà avec une cible identifiée.

RC Strasbourg : Clap de fin pour Ibrahima Sissoko

Entre Ibrahima Sissoko et le RC Strasbourg, ce sera bientôt du passé dans quelques semaines. Après six ans de service, le milieu de terrain malien a annoncé son départ du club à la fin de son contrat cet été. Arrivé en 2018 en provenance de Brest, il a joué un rôle important dans l’équipe, participant à 30 rencontres cette saison.

Le président du Racing, Marc Keller, a exprimé sa gratitude envers Sissoko pour son dévouement et lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière. Son dernier match avec Strasbourg sera contre le FC Metz ce dimanche à la Meinau, pour la 33e journée de la Ligue 1. Il quitte un club qui a réussi à atteindre l’objectif principal de la saison, le maintien en Ligue 1, même si cette campagne est loin d’être reluisante.

Patrick Vieira tient le successeur de Ibrahima Sissoko

Pour préparer la succession de l’un des hommes forts de son effectif ces dernières années, le RC Strasbourg devrait faire son marché pas trop loin, puisque la cible identifiée appartient au propriété du club alsacien. Selon les informations de Jeunes Footeux, Lesley Ugochukwu, le milieu de terrain prometteur de Chelsea, est sur le radar du RC Strasbourg pour un potentiel transfert en remplacement de Ibrahima Sissoko.

Le club alsacien, à la recherche de renforts pour la saison prochaine, voit en Ugochukwu un candidat idéal pour dynamiser son entrejeu. Âgé de 20 ans, il a rejoint Chelsea en provenance du Stade Rennais en août 2023 et a immédiatement impressionné lors de la tournée estivale aux États-Unis. Avec une stature imposante de 1,90 m et une présence physique au milieu, il représente un atout majeur pour tout club souhaitant renforcer son milieu de terrain.

Stratégie de prêt

Chelsea, conscient du potentiel d’Ugochukwu, envisage de le prêter pour lui permettre d’acquérir de l’expérience en Ligue 1. Strasbourg, qui a été récemment acquis par le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, semble être la destination idéale pour le jeune joueur.

Le RC Strasbourg cherche à remplacer Ibrahima Sissoko, dont le contrat arrive à terme et qui ne prolongera pas l’aventure au club. Ugochukwu, avec son profil technique et sa jeunesse, est considéré comme le remplaçant parfait pour le Malien au cœur du jeu strasbourgeois.

Une opportunité pour Ugochukwu

Ce transfert serait une opportunité en or pour Ugochukwu de démontrer ses capacités et de s’imposer comme un élément clé dans une équipe ambitieuse de Ligue 1. Pour Strasbourg, c’est la chance d’attirer un joueur avec un potentiel énorme et de le développer au sein de leur projet sportif.

Le RC Strasbourg et Lesley Ugochukwu pourraient bien être le match parfait. Alors que le club alsacien cherche à se renforcer, Ugochukwu cherche l’opportunité de briller. Les prochaines semaines nous diront si ce potentiel transfert deviendra réalité.