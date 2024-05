PSG Mercato : Xabi Alonso provoque la colère de Luis Campos

Le milieu de terrain néerlandais en prêt du PSG au RB Leipzig, Xavi Simons intéresse le Bayer Leverkusen. Luis Campos ne veut pas vendre sa pépite.

Le PSG envisage le retour de Xavi Simons

Après des prêts réussis au PSV Eindhoven et au RB Leipzig au cours des deux dernières saisons, le jeune milieu de terrain néerlandais, Xavi Simons suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens.

Le technicien du PSG, Luis Enrique compte fortement sur lui pour la saison à venir, surtout pour pallier le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé. Ce dernier va rejoindre le Real Madrid à la fin de cette saison. La signature n’est pas encore officielle.

Le Paris Saint-Germain n’a aucune intention de vendre Xavi Simons cet été. Manchester United, Chelsea, Newcastle et le FC Barcelone sont prêts à s’attacher les services du Néerlandais.

🚨🚨 Xavi Simons REVIENDRA au PSG cet été ! 🔙💎🇳🇱@le_Parisien_PSG pic.twitter.com/XagRdxHo03 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 21, 2024

Rude concurrence pour Xavi Simons

Le RB Leipzig veut conserver Xavi Simons. Interrogé sur l’avenir de Xavi Simons, le technicien du RB Leipzig, Marco Rose a indiqué qu’il compte sur le crack néerlandais la saison prochaine et pour de nombreuses années.

« Il doit être intéressé de rester à Leipzig et aussi de rester plus longtemps au club. Mais il donne l’impression qu’il se sent à l’aise ici. Je suis toujours très positif que nous le voyions encore chez nous l’année prochaine » a déclaré Marco Rose au micro de Sky Sports.

Et maintenant, le Bayer Leverkusen s’invite également dans la compétition. Selon les informations de Mundo Deportivo, le profil de Xavi Simons plait au technicien du club allemand, Xabi Alonso. Il aurait demandé à ses dirigeants de faire feu de tout bois pour recruter la pépite de 21 ans.

La direction du Paris Saint-Germain va prendre une décision définitive concernant l’avenir du joueur lors du mercato estival.