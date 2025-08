Mercato PSG : Enrique prépare une surprise avec Marquinhos

Dans quelques jours, le PSG devrait officialiser l’arrivée d’Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Attendu pour concurrencer Marquinhos, le joueur de 26 ans pourrait finalement évoluer aux côtés du défenseur central brésilien dans un schéma préparé par Luis Enrique.

Mercato : Ilya Zabarnyi arrive pour 68M€

Assez discret depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’apprête à annoncer deux signatures de taille. Alors que Gianluigi Donnarumma a refusé l’offre de prolongation transmise par Luis Campos, le club de la capitale a trouvé un accord verbal avec le LOSC Lille pour le transfert de Lucas Chevalier.

Le gardien de but français va signer un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, et les Dogues vont empocher une somme de 40 millions d’euros. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant que le portier de 23 ans ne débarque dans la capitale. Même son de cloche pour Ilya Zabarnyi. Désireux d’attirer un nouveau défenseur central de calibre mondial, le PSG a jeté son dévolu sur le joueur de Bournemouth.



Après plusieurs semaines de négociations, les Parisiens et les Cherries sont tombés d’accord sur un transfert à 68 millions d’euros pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Tout comme Chevalier, l’international ukrainien attend désormais que les deux clubs finalisent de petits détails avant de venir passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans à Paris.

Vu comme une priorité de Luis Enrique, Zabarnyi devrait rapidement intégrer le onze de départ du PSG aux côtés de Marquinhos qu’il était censé remplacer. L’entraîneur parisien aurait déjà sa petite idée sur le plan parfait pour avoir ses trois centraux sur le terrain.

Marquinhos repositionné en latéral droit ?

Alors qu’Achraf Hakimi va aller disputer la Coupe d’Afrique des Nations à domicile en janvier prochain, l’entraîneur du Paris SG ne serait pas opposé à l’arrivée d’une doublure au poste de latéral droit pour compenser l’absence du Marocain de 26 ans.

Seulement, RMC Sport rapporte qu’aucun profil intéressant n’aurait été trouvé, capable d’accepter d’être remplaçant de l’infatigable Hakimi. Face à cette situation, Luis Enrique pourrait continuer à faire confiance à ses milieux de terrain Joao Neves et Warren Zaïre-Emery pour assurer l’intérim à droite de la défense.

Cependant, le journaliste Romain Collet Gaudin assure que l’ancien coach du Barça réserverait une surprise avec Marquinhos. En effet, Enrique envisagerait de repositionner son capitaine à ce poste de latéral droit. Mais pour cela, il faudra que Zabarnyi signe effectivement au PSG.