Mercato Tottenham : Heung-min Son, grosses émotions et des larmes

Ce dimanche, Tottenham disputait son match amical face à Newcastle, la toute dernière apparition de Heung-min Son sous le maillot des Spurs. L’émotion et les larmes étaient au rendez-vous.

Heung-min Son quitte Tottenham pour LAFC

Lorsqu’il est arrivé sous le maillot de Tottenham le 28 août 2015, Heung-min Son n’était qu’un jeune attaquant de 23 ans. Il a depuis écrit l’histoire en inscrivant 173 buts sous les couleurs du club londonien en 454 matchs officiels. Mais voilà qu’est venu le temps des adieux, et le Sud-Coréen a pu réaliser combien son œuvre avait été remarquée au sein du club anglais.

Aligné pour le match amical face à Newcastle United dans le stade de la Coupe du monde de Séoul, Heung-min Son a, comme toujours, été bon dans le jeu. Il a cependant été rappelé sur le banc des remplaçants par son coach au profit de Mohammed Kudus à la 65e minute du match. C’est là que la magie de l’émotion a opéré : il a été salué par le public, mais aussi par les deux équipes.

La reconnaissance s’est poursuivie jusqu’à la fin du match : joueurs de Newcastle et de Tottenham se sont rassemblés en cercle pour honorer la carrière de Heung-min Son. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen et international sud-coréen quitte le club à l’occasion de ce mercato estival. Il rejoindra l’équipe de MLS LAFC dans les prochains jours, d’après Fabrizio Romano. La direction des Spurs et le nouveau manager Thomas Frank ont déjà été informés du choix du natif de Chuncheon (Corée du Sud).