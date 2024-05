Le FC Nantes va opérer le grand ménage cet été

Alors que la saison 2023-2024 touche à sa fin, le FC Nantes se prépare déjà pour la prochaine campagne avec un projet ambitieux de renouvellement de son effectif.

Un maintien au bout du suspense pour le FC Nantes

Le FC Nantes a vécu une saison difficile en Ligue 1, ayant frôlé la relégation. Les mauvais résultats ont conduit le club à se séparer de Jocelyn Gourvennec, aussitôt remplacé par Antoine Kombouaré. Avec trois entraîneurs différents au cours de la saison et une lutte acharnée jusqu’à la fin, le club a pu finalement respirer après avoir obtenu les points nécessaires pour rester en Ligue 1. La 34e journée a été particulièrement cruciale, où malgré une défaite contre l’AS Monaco (4-0), le FC Nantes a pu se maintenir grâce aux résultats des autres matchs.

Le match nul (1-1) contre Montpellier lors de la 31e journée contre Montpellier a également été un moment clé dans leur campagne de maintien, chaque point étant précieux dans la lutte pour ne pas descendre. Le maintien a été une véritable épreuve de force pour le club, et il est clair que le FC Nantes cherchera à construire sur cette expérience pour assurer une saison 2024-2025 plus stable et réussie.

Plusieurs joueurs sur le départ du FC Nantes cet été ?

Après une saison de galère, il semble que l’équipe nantaise de l’année prochaine ne ressemblera guère à celle qui a assuré de justesse sa sécurité en Ligue 1 cette saison. Lors de la conférence de presse après la défaite contre l’AS Monaco, Antoine Kombouaré n’a pas caché sa volonté de remanier l’effectif actuel. « Il faut régénérer le groupe, faire venir de nouvelles têtes pour qu’on ne joue pas toujours pour la survie. Le président (Waldemar Kita) et la hiérarchie sont conscients qu’ils ont besoin de régénérer le groupe et d’apporter du sang neuf », avait-il lâché.

En ce sens, L’Equipe assure que très peu d’avenir de joueurs sont garantis au club. Outre Alban Lafont, dont le séjour au club semble toucher à sa fin, Kombouaré affirmant qu’il est « temps pour lui de partir », de nombreux autres joueurs de l’équipe première pourraient partir, comme Mostafa Mohamed. Jean-Charles Castelletto, Nathan Zézé, Nicolas Pallois, Matthis Abline, Moses Simon, Ignatius Ganaga, Tino Kadewere et Bénie Traoré sont les seuls considérés comme « intouchables » même si le Stade Rennais pourrait décider de déclencher son option de rachat sur Abline.

Moussa Sissoko pourrait aussi rester

Comme Alban Lafont, Mostafa Mohamed pourrait aussi prendre la porte. Si L’Équipe croit savoir que Moussa Sissoko devrait partir à la fin de son contrat, Ouest-France révèle qu’une prolongation de contrat a été proposée à l’ancien milieu de Tottenham. Samuel Moutoussamy quittera cependant le club à l’expiration de son contrat cet été. Pedro Chirivella pourrait également quitter le club, tout comme Douglas Augusto si une offre raisonnable était reçue.