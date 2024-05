Mercato FC Nantes : Une première signature bientôt bouclée pour Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré a réussi sa mission de sauver le FC Nantes de la relégation. L’un des grands artisans de cette réalisation est sur le point d’être récompensé.

FC Nantes : Un maintien au bout du suspense pour Antoine Kombouaré

Dans une tournure d’événements pleine de suspense, le FC Nantes réussit à se maintenir en Ligue 1 pour la saison 2024-2025, et ce, malgré une défaite 2-1 face à Lille. Malgré un but nantais, les Canaris ont concédé deux buts, s’inclinant finalement 2-1. Cependant, cette défaite n’a pas scellé leur sort. Dans un autre stade, Metz affrontait Strasbourg et une victoire messine aurait pu condamner Nantes à la relégation.

Mais, dans un alignement favorable des étoiles, Metz a également perdu 2-1, permettant ainsi au FC Nantes de rester en première division. Avec le maintien acquis, le FC Nantes peut désormais se concentrer sur la consolidation de l’équipe et la préparation de la prochaine saison, avec l’objectif de s’éloigner des frayeurs de la relégation. Parlant du mercato, Antoine Kombouaré va encore pouvoir compter sur un des expérimentés de son effectif.

Nicolas Pallois va signer un nouveau contrat

Selon Ouest France, Nicolas Pallois (36 ans) serait sur le point de signer une nouvelle prolongation de contrat avec le FC Nantes. Le défenseur français devrait prolonger son séjour de 7 ans au Stade de la Beaujoire en signant un nouveau contrat avec Les Canaris. Alors que son contrat expire en juin, Pallois pensait avoir dit au revoir aux supporters nantais dimanche dernier sans aucune discussion ouverte sur une prolongation de contrat.

Cependant, Antoine Kombouaré a exprimé sa volonté de conserver le défenseur central du club auprès de la direction nantaise, et un nouveau contrat a été proposé à l’ancien défenseur bordelais. Pallois souhaite également rester au Stade de la Beaujoire et a rapidement accepté les conditions proposées par le comité nantais.

Le joueur de 36 ans a accepté de signer une prolongation d’un an au club avec des conditions financières réduites. Le défenseur central s’est avéré fiable pour les Canaris et Antoine Kombouaré cette saison, faisant 22 apparitions au cours de la saison.