Mercato LOSC : Un autre cador d’Europe dans la course pour Leny Yoro

La liste des prétendants de Leny Yoro continue de s’allonger avec l’entrée dans la course d’un géant de Premier League que représente Liverpool.

Mercato LOSC : Leny Yoro dans le viseur de Liverpool

Avec le départ de Joël Matip et l’émergence de Jarell Quansah, les Reds cherchent à équilibrer l’effectif avec une signature de qualité. Liverpool se prépare pour la saison 2024-2025 avec un intérêt marqué pour Leny Yoro, le jeune défenseur central de Lille, selon Le Parisien. Leny Yoro, décrit comme un défenseur de calibre mondial, est l’un des espoirs les plus brillants du football. À seulement 18 ans, il a été un élément régulier de l’équipe de Lille cette saison et a brillé en Ligue 1.

Sa performance n’a pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens, mais c’est Liverpool qui semble le plus déterminé à sécuriser ses services. Liverpool reconnaît le besoin de renforcer son équipe avec des signatures de classe mondiale pour soutenir le nouvel entraîneur Arne Slot. Yoro représente un investissement stratégique pour l’avenir de Liverpool. Avec ses statistiques impressionnantes en Ligue 1, il pourrait apporter une nouvelle dynamique à la défense des Reds.

Une lutte acharnée autour de Leny Yoro

Cependant, Liverpool n’est pas seul dans la course pour Yoro. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont également crédités d’un intérêt pour le jeune défenseur. Lille pourrait être contraint de vendre certains de ses joueurs avant le 30 juin pour résoudre sa situation financière, et Yoro pourrait coûter environ 52 millions de livres sterling.

Toute équipe cherchant à recruter Leny Yoro de Lille cet été doit s’attendre à des négociations difficiles avec les Dogues, selon Le Parisien. Le club de Ligue 1 devrait demander des honoraires de l’ordre de 90 à 100 millions d’euros s’il veut permettre à l’international français U21 de quitter le Stade Pierre Mauroy cet été.