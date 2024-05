Mercato PSG : Oubliez Leny Yoro, Luis Campos réactive une piste à 100M€

Le PSG, toujours à l’affût de renforcer son effectif avec des talents prometteurs, pourrait abandonner la piste Leny Yoro. Luis Campos a réactivé une vieille piste évaluée à 100 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos à la recherche d’un défenseur central

Le Paris Saint-Germain s’attend à voir quelques joueurs partir du club cet été. Avec des performances pas assez convaincantes, Milan Skriniar ferait partie de la liste de ces joueurs susceptibles de prendre la porte. Afin de pallier son départ, Luis Campos a jeté son dévolu sur plusieurs cibles. Parmi les noms qui circulent, Antonio Silva de Benfica et Leny Yoro du LOSC ont été mentionnés comme des cibles potentielles.

Cependant, le jeune français semble être la priorité du club parisien. Luis Campos a tenté à plusieurs reprises de l’attirer au Parc des Princes mais la direction de Lille ne semble pas favorable à l’idée de renforcer un grand rival. Le club aurait fait l’option de céder Leny Yoro à un autre club outre qu’un club de Ligue 1. Alors que le défenseur central de 18 ans est annoncé au Real Madrid, le PSG semble changer d’option.

Luis Campos revient à la charge pour Antonio Silva

Avec les contraintes liées à la signature de Leny Yoro, Paris semble avoir trouvé l’alternative parfaite en relançant le piste Antonio Silva selon CaughtOffside. Âgé de seulement 20 ans, il s’est imposé comme l’un des éléments les plus brillants du Benfica Lisbonne. Avec une trajectoire ascendante remarquable, il est devenu un pilier de la défense de son équipe, participant à 50 matches et inscrivant 2 buts. Sa performance a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, mais c’est le PSG qui semble le plus déterminé à sécuriser ses services.

Benfica, conscient de la valeur de son joueur, avait initialement fixé une clause libératoire à 100 millions d’euros. Cependant, suite à une saison collective en deçà des attentes, le club serait prêt à revoir ses prétentions financières à la baisse, envisageant un transfert pour un montant estimé entre 60 et 70 millions d’euros.

Le PSG en quête de stabilité défensive

Avec les longues blessures de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, ainsi que les performances en demi-teinte de Danilo Pereira et Milan Skriniar, le PSG voit en Antonio Silva le potentiel pour apporter une stabilité tant recherchée. De plus, le jeune Lucas Beraldo, bien qu’ayant dépanné, reste pour l’instant un remplaçant, et seul Marquinhos a été à la hauteur des ambitions parisiennes.

Le PSG, connu pour son attrait envers les jeunes talents portugais, pourrait profiter de ses bonnes relations avec Benfica pour ajouter Silva à sa liste de pépites lusitaniennes déjà acquises, telles que Vitinha, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes.