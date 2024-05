OL : Avant le choc contre le PSG, Laurent Prud’Homme lâche un aveu

Avant la finale de la Coupe de France contre le PSG, le directeur général de L’OL, Laurent Prud’Homme, a livré un aveu sur la fin de saison de l’équipe de Pierre Sage.

OL : Laurent Prud’Homme a eu peur

Après la victoire au bout du temps additionnel face à Strasbourg (2-1) dimanche dernier, l’OL a célébré pendant de nombreuses minutes sa qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Au milieu des joueurs lyonnais, le directeur général Laurent Prud’Homme était très soulagé par l’issue de cette saison rocambolesque. Au micro de Free Ligue 1, le dirigeant de l’OL a avoué avoir douté pendant un temps sur son choix de rejoindre le club rhodanien.

« Je me suis posé une minute la question, avais-je fait le bon choix ? Lors du match à Marseille, on était mauvais. Il y avait Jean-Pierre Papin assis à côté de moi qui me dit : « Monsieur Prud’Homme, ils sont tous nuls, vous allez en Ligue 2 directement ! » À ce moment-là, je m’étais demandé si je n’avais pas fait une connerie » a-t-il déclaré.

La sérénité avant la finale contre le PSG

Arrivé l’hiver dernier aux côtés de David Friio pour tenter de remonter la barre, le directeur général a largement réussi sa mission. Le club lyonnais est qualifié pour la C3 la saison prochaine, et va disputer samedi la finale de la Coupe de France face au PSG, un match que les Gones abordent sereinement.

« Ils y allaient déjà en guerriers. Mais maintenant, ça va être un combat incroyable. Car l’objectif de l’UEFA est à présent coché« , a rappelé Laurent Prud’Homme. Pierre Sage et ses hommes vont tenter d’aller chercher au Parc des Princes un premier trophée depuis 12 ans et une Coupe de France gagnée face à l’US Quevilly.