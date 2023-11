Vendredi, Laurent Prud'homme a été nommé directeur général de l'Olympique Lyonnais. John Textor, le président du club, a dévoilé les raisons de ce choix.

Mercato OL : Les qualités de Laurent Prud'homme ont convaincu John Textor

Six jours après sa première victoire de la saison en Ligue 1, face au Stade Rennais (0-1), l'Olympique Lyonnais poursuit sa reconstruction. John Textor a enfin mis en lumière le successeur de Santiago Cucci. Vendredi, le président du club rhodanien a nommé Laurent Prud'homme en tant que nouveau directeur général. Celui-ci venait de quitter son poste de directeur du groupe L'Équipe. Il devrait débuter en janvier ou février 2024 d'après Eurosport.

L'homme d'affaires de 49 ans sera « responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations courantes de l'Olympique Lyonnais » selon le communiqué publié par l'OL. Une question se pose : pourquoi un tel choix ? D'après la réponse de Textor, il faut croire que le CV a joué pour beaucoup. Dans une nouvelle annonce, le président américain s'est dit convaincu par sa capacité à « transformer les choses ». Également qualifié de « professionnel des médias chevronné » par Textor, Prud'homme peut se targuer d'avoir eu des expériences à Canal +, TF1 et Eurosport. Des expériences qui selon le patron de l'OL, en font un atout considérable pour le club. Ses connaissances des droits TV, source de revenus importante pour les Gones, sont notamment considérées comme précieuses.

Laurent Prud'homme, un amoureux de l'OL selon John Textor

Si John Textor est ravi de la signature de Laurent Prud'homme, c'est aussi parce qu'il a senti un certain attachement à l'Olympique Lyonnais. Dans le communiqué annonçant son arrivée, l'Américain explique « que sa famille vient de la région, et il a fait toutes ses études dans la ville » de Lyon. On assiste donc à un retour à la maison pour Laurent Prud'homme, après ses expériences vécues dans le journalisme.

Le nouveau directeur général de l'OL prendra en charge les fonctions de Santiago Cucci et Thierry Sauvage, annoncé sur le départ par L'Équipe. Le premier était président exécutif avant d'acter son départ le 28 octobre dernier. Le second possédait le même rôle que Prud'homme au sein du club rhodanien. À noter qu'Aurore Amaury va remplacer Laurent Prud'homme à la tête du quotidien sportif, d'après Le Figaro.