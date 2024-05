Mercato RC Strasbourg : La décision tombe pour Lucas Perrin !

Auteur d’une sortie médiatique qui a fait polémique, Lucas Perrin s’exprimait sur le rajeunissement de l’effectif strasbourgeois qui était problématique. Face à cela, le défenseur de 25 ans pourrait trouver un nouveau club durant le prochain mercato.

Lucas Perrin ne sera pas prolongé

Sous contrat jusqu’en 2025, Lucas Perrin avait critiqué les investisseurs du RC Strasbourg, BlueCo, et expliquait que les jeunes joueurs étaient privilégiés aux plus âgés, ce qui était problématique selon l’ancien défenseur de l’OM.

« On ne va pas se le cacher, cette année, c’était un miracle quasiment qu’on soit maintenu. On demande à des joueurs de 18, 19 ans et je n’ai rien contre eux, les jeunes, mais on demande à des joueurs de 18, 19 ans d’avoir des responsabilités de mecs de 30 ans. (…) Il faut plus les encadrer, avoir un effectif plus vieux. C’est ce qui nous a manqué cette saison. »

Selon le média L’Equipe, le joueur a eu une réunion avec le board strasbourgeois, où il était convenu que Lucas Perrin n’allait pas prolonger avec les bleus d’Alsace. Une situation qui a énervé le défenseur central et qui devrait chercher un nouveau club pour la saison prochaine.

🚨 – Ismaël Doukouré et Lucas Perrin sont sur le départ. ✈️



💥 Ismaël Doukouré a annoncé aux dirigeants strasbourgeois sa volonté de quitter le club. 👋



👉 Sa relation avec Patrick Vieira s'est détériorée au fil de la saison.😬



👉 Il est courtisé par plusieurs clubs de… pic.twitter.com/OkK6p4yeIG — RCSA FOREVER (@RCSAFOREVER) May 23, 2024

Plusieurs clubs français sont sur Perrin

Face à la situation actuelle, plusieurs clubs devront se positionner pendant le mercato estival en approche. Lucas Perrin aura le choix entre Toulouse et Montpellier. De plus, un club allemand est également en course pour obtenir l’ancien défenseur Marseillais.

Avec le départ d’au moins 2 défenseurs au prochain mercato, les Toulousains étudieront avec attention l’évolution du cas de Perrin. Tout comme Montpellier qui souhaite renforcer sa défense avec un joueur qui a de l’expérience et qui est régulier. Perrin a réalisé une saison pleine avec 34 matchs joués.

Même si le départ de Perrin pour un autre club est presque déjà acté, il n’empêche que le prix du défenseur strasbourgeois n’a toujours pas été donné par le RCSA et pourrait être un frein pour les deux clubs français.