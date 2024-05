Flash Mercato : Un club allemand veut piocher à Montpellier HSC !

Auteur de deux bonnes saisons avec Montpellier HSC, Khalil Fayad prend énormément d’importance dans le jeu aux côtés de Téji Savanier. Stuttgart n’est pas insensible à ce que propose Fayad et veut l’avoir pour l’année prochaine.

Stuttgart vise un milieu de terrain de Montpellier

Qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, le VfB Stuttgart fait une saison excellente. À la 3e place du championnat allemand, devant Leipzig, Dortmund ou encore Francfort, les hommes de Sebastian Hoeness vont avoir besoin de renforts pour espérer faire une bonne prestation devant l’Europe entière.

Selon le média Foot Mercato, Khalil Fayad intéresserait énormément le board allemand et pourrait être l’un des renforts souhaités par Hoeness. Même si aucune offre n’a été formulée par le club allemand, Montpellier serait prêt à céder le jeune milieu de terrain de 19 ans pour une somme qui avoisinerait les 5 millions d’euros.

En changeant plusieurs fois d’agents, le club allemand a eu du mal à négocier avec Fayad pour le convaincre de venir en Allemagne. L’espoir français pourrait rejoindre dès cet été l’Allemagne pour jouer la Ligue des Champions.

Fayad a de gros objectifs

Ayant prolongé au début de la saison jusqu’en 2027, Fayad s’était exprimé sur l’importance de faire bonne figure, que ce soit d’un point de vue individuel mais aussi collectif. Le joueur montpelliérain explique l’importance de faire une bonne saison avec Montpellier, et quelles sont les attentes d’un club comme celui-ci.

« Finir 10e ne serait pas synonyme de saison réussie, car par rapport à la qualité du groupe, je pense qu’on aurait pu faire une saison bien meilleure. On a su quand même obtenir des points importants aux moments opportuns. Ce n’est pas une saison réussie, mais nous sommes parvenus à acquérir ce maintien et c’était la chose la plus importante pour nous, le collectif, et le club.«

À seulement quelques matchs de la fin de la saison, Khalil Fayad va devoir s’illustrer un peu plus pour démontrer son potentiel à Stuttgart et à d’autres clubs susceptibles de s’intéresser à lui.