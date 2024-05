Toulouse FC : Mercato, vente du club… les plans ambitieux du club

Moins d’une semaine après la fin de l’exercice 2023/2024 en Ligue 1, le président de Toulouse FC, Damien Comolli, a fait le point sur la saison déroulée et a évoqué les ambitions du club, notamment sur le mercato.

Une saison frustrante pour Toulouse FC

C’était l’heure du bilan avec Damien Comolli. Le président de Toulouse FC a tenu hier matin sa traditionnelle conférence de presse de fin d’exercice pour faire le bilan de la saison qui vient de s’achever. Il est revenu sur les derniers mois qui ont vu le TFC terminer à la 11ᵉ place de Ligue 1. Pour Damien Comolli, cette saison est « réussie, mais frustrante » due à des résultats « inacceptables » à domicile. « C’est le point noir de la saison et c’est un axe de travail, car notre objectif c’est l’Europe. »

Après avoir enchaîné une remontée en Ligue 1 et une victoire en Coupe de France, Toulouse FC a vécu un exercice plus quelconque sur la scène nationale. Il y a eu des hauts et des bas puisque Carles Martinez Novell a même été sur la sellette cet hiver, avant de connaître du mieux sur la seconde partie de saison. Ce qui aura animé le club avant tout, c’est le retour en coupe d’Europe avec en point d’orgue une victoire contre Liverpool et une épopée jusqu’en 16ᵉ de finale de Ligue Europa, éliminé par Benfica. Forcément, ça donne envie d’y regoûter. « On veut retourner en Coupe d’Europe. À partir du moment où on veut faire mieux que 11… On ira chercher cette 5-6-7ᵉ place », ambitionne Damien Comolli.

Damien Comolli à l’AC Milan ?

Lors de cet exercice, le président toulousain a démenti les rumeurs l’envoyant à l’AC Milan, et une possible vente du TFC par RedBird. Il a aussi annoncé avoir proposé à son entraineur, Carles Martinez Novell, de prolonger son contrat, lui qui vient de boucler sa première saison à la tête d’une équipe professionnelle après être arrivé en cours de saison dernière comme entraîneur adjoint de Philippe Montanier.

Concernant les joueurs, les Pitchouns comptent se renforcer. Et pour cela, ils comptent sur deux paramètres : le centre de formation et son recrutement commandé à base de data. Les jeunes Jaydee Canvot (17 ans) et Mathis Saka (17 ans) devraient passer professionnel dans les semaines à venir d’après leur président, avant de scruter le marché, comme souvent à l’étranger. « On regarde tous les championnats de manière égalitaire. La langue ne rentre pas en compte dans nos critères de sélections. »