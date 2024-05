FLASH Mercato : Thiago Motta quitte Bologne pour rejoindre la Juve

Alors que les dirigeants de Bologne voulaient le garder, Thiago Motta part pour rejoindre la Juventus Turin. À travers un communiqué, le club d’Émilie-Romagne a expliqué la décision du jeune entraineur de partir pour rejoindre la Vieille Dame.

Bologne avait tout fait pour garder Thiago Motta

Alors que Bologne s’est qualifiée en Ligue des Champions cette semaine, l’heure était à la fête dans la ville à l’italienne. Jusqu’à ce que le club décide de publier un communiqué expliquant que Thiago Motta ne prolongera pas avec Bologne. Considéré comme un entraineur qui a énormément de potentiel, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait rejoindre les rangs de la Juventus dès la saison prochaine, selon Fabrizio Romano.

🚨 OFFICIEL ! Thiago Motta quitte Bologne ! 🇮🇹👋



C’est bouclé pour son arrivée à la Juventus annonce @FabrizioRomano. ✔️ pic.twitter.com/aEYM5nzGTX — Actu Foot (@ActuFoot_) May 23, 2024

En ayant eu pour principal objectif de le conserver, à l’image du Bayer Leverkusen qui a réussi à conserver Xabi Alonso, Bologne n’a pas réussi et regrette énormément ce départ. « J’aurais aimé qu’il reste à Bologne, mais je ne peux que le remercier, lui et son équipe, pour ces merveilleuses saisons et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. »

Avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, les dirigeants de Bologne devront faire en sorte de combler rapidement le départ de Thiago Motta en plus des autres départs potentiels durant le mercato estival en approche.

Le mercato peut grandement déstabiliser Bologne

En plus du départ de Thiago Motta, de nombreux joueurs sont annoncés sur le départ. Le mercato risque d’être compliqué pour les dirigeants bolonais. Zirkzee, Orsolini ou encore Calafiori auraient des envies de départs. Ces trois joueurs qui ont énormément contribué au jeu de Thiago Motta intéresseraient énormément d’autres clubs italiens.

L’Inter Milan ou encore la Juventus sont sur ces joueurs. La Vieille Dame souhaite, en plus de prendre Thiago Motta, recruter Zirkzee pour renforcer l’attaque et Calafiori en défense. Les Interistes, eux, voudraient Orsolini pour combler le départ de Joaquim Correia, actuellement prêté à l’Olympique de Marseille.

Bien d’autres départs pourraient faire du mal à l’effectif et sont probables. Le plus impactant reste celui de Thiago Motta, qui avait instauré une identité de jeu cohérente et satisfaisante à voir jouer. L’ancien milieu de terrain du Paris SG devra faire la même à la Juventus en remplaçant Massimiliano Allegri.